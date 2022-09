El día que Britney Spears casi concreta una cita romántica con el príncipe William

No es ningún secreto las historias de romance dentro de la familia real, algunas más extraordinarias que otras, más polémicas que otras, pero también hay algunas que poco a poco salen a la luz y que de haber sido exitosas, serían todo un suceso para la historia de la monarquía en el Reino Unido.

La más reciente involucra a dos títulos nobiliarios: la reina del pop, Britney Spears de 40 años y el actual príncipe de Gales de 40 años también, próximo heredero al trono en la línea de sucesión, William. En ese entonces eran todavía unos jóvenes, y mientras uno desarrollaba sus habilidades políticas, la otra escalaba de manera brutal a la cima de la fama mundial.

El romance entre William y Britney

Fue la propia Britney Separa quién aseguró durante una entrevista con Frank Skinner que tuvo una serie de conversaciones con un muchacho a través del correo electrónico y que tuvo tintes un poco románticos. El adolescente al otro lado de la pantalla era precisamente William, pero las cosas no funcionaron, de hecho, ni siquiera comenzaron.

Britney Spears comenzaba a construir su camino a la cima de la fama. Crédito: Iván Méndez / Cuartoscuro

La cantante norteamericana acababa de lanzar dos de sus más exitosos sencillos. Baby one More Time y Oops! I Didn't Again, que sin duda le dieron el éxito internacional que la llevaron se gira por diversos países del mundo, incluido Inglaterra. Fue en una de esas que invitó a cenar al príncipe.

Aunque no mencionó la razón por la dejaron de hablar, o si la cita finalmente no se concretó, sí sacudió todos a todos los medios de comunicación en el reino unido, quienes comenzaron a publicar el escándalo amoroso.

Encontraron el amor en otros brazos

Ella misma dijo desconocer la razón por la que fue finalmente rechazada, y ya no se pudieron ver. Fue el medio británico The Sun quienes cuadraron las fechas y publicaron que el príncipe, antes Duque de Cambridge, prefirió cazar zorros en esas temporadas.

Meses más tarde se anunció la relación de William y Kate Middleton que hasta el momento siguen juntos. Crédito: Glyn Kirk / AFP

Años más tarde William conoció a Kate Middleton y lo demás, ya es historia. Por su parte Britney Separa ha tenido un par de esposos esposos. El primero fue Kevin Federline, y actualmente está casada con Sam Asghari.

De acuerdo con Daily Mail, hace pocos años el biografía Christopher Andersen dio más detalles en su libro donde habla a fondo de la vida de William, Kate, Meghan y Harry. En sus palabras, habrían intentado verse en algunas ocasiones, probablemente para tener una cita. De hecho hablaron hasta por teléfono, pero aquello nunca pudo concretarse.

