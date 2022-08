"Las mentiras tienen que parar": Kevin Federline publica videos de Britney Spears gritándole a sus hijos

Britney Spears se encuentra de nuevo en la polémica, pues su ex esposo Kevin Federline publicó una serie de videos en el que "la princesa del pop" le está gritando a sus hijos, Sean y Jayden. Las imágenes se han vuelto virales en las plataformas digitales, y han dividido opiniones entre los fanáticos de la cantante.

Este jueves, el intérprete de "Lose Control" compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos antiguos que supuestamente fueron captados por sus hijos. En ellos, exhibe a Britney, quien recientemente llamó a sus primogénitos "odiosos", algo que desató la furia de Federline, quien inmediatamente los defendió.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto”, escribió Federline al publicar los clips que después borró.

Sean y Jayden, son hijos de Britney Spears y Kevin Federline Foto: Especial

Kevin Federline publica videos de Britney Spears regañando a sus hijos

A pesar de que el cantante estadounidense bajó el contenido, varios sitios y redes sociales retomaron los videos, y ahora se encuentran en internet. En uno de los clips, se puede ver como la intérprete de "Toxic" entra al cuarto de uno de sus hijos y comienza a llamarle la atención.

“Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. No, no está bien. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo ¿Entienden?”, se escucha decir a la cantante que hace unos meses se enfrentó a su papá por su tutela.

En otra grabación, aparentemente también tomado sin el conocimiento del cantante, muestra a Spears supuestamente gritando: “¿Has perdido la cabeza? ¿Has perdido la maldita cabeza?” mientras se sentaba en el asiento del pasajero del auto. De acuerdo a la conversación, "la princesa del pop" estaba regañando a Sean, porque salió a la tienda sin zapatos, por lo que lo castigó quitándole el teléfono.

Durante su relación Britney Spears y Kevin Federline tuvieron a sus hijos: Sean, en 2005, y Jayden, en 2006, quienes habían estado alternando su estancia con sus padres, sin embargo, tras su relación con Sam Asghari, quien se convirtió en su tercer esposo, los jóvenes de 16 y 15 años, se encuentran con su papá de forma definitiva, pues el artista aseguró que se sienten incómodos con ella, situación que hizo explotar a intérprete de "Baby One More Time".

