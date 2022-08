Hijos de Britney Spears se niegan a verla; la cantante explota contra Kevin Federline

Britney Spears continúa como blanco de controversia y una vez más por la relación con su exesposo, Kevin Federline, a quien la cantante le envió un contundente mensaje luego de que éste confirmara que existe un distanciamiento con sus hijos.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Toxic” respondió a las declaraciones del rapero quien en entrevista aseguró que sus hijos, Sean Preston y Jayden James Federline, no desean ver a su madre debido a las fotografías que comparte donde posa en bikini, con poca ropa o completamente desnuda.

“??Me entristece escuchar que mi exesposo ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, educar a varones adolescentes nunca es sencillo para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se base en mi Instagram. Fue mucho antes. Les di todo. Sólo una palabra: hiriente”, dijo Britney Spears.

Britney Spears con sus hijos. Foto: Instagram @britneyspears

La “princesa del pop” arremetió una vez más contra su familia, especialmente con su madre con quien en días pasados tuvo un enfrentamiento en el que la llamó “hipócrita”. Esta vez la cantante aseguró que fue ella quien le aconsejó entregar a sus hijos: “Lo voy a decir, mi mamá me dijo: 'Deberías entregárselos a su papá'. Estoy compartiendo esto porque puedo”.

Sam Asghari defiende a Britney Spears

Ante lo sucedido, Sam Asghari compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con el que se puso del lado de su esposa, Britney Spears, y aseguró que cuando lo hijos de la cantante cambiarán de opinión cuando cumplan la mayoría de edad y puedan estar más cerca de su madre.

"Su declaración sobre el distanciamiento de los niños no tiene validez y es irresponsable hacer esa afirmación públicamente. Los niños son muy inteligentes y pronto cumplirán 18 años para tomar sus propias decisiones y puedan finalmente darse cuenta de que la parte 'difícil' fue tener un papá que no funcionó mucho como un modelo a seguir durante más de 15 años", dijo.

Britney puntualizó en lo difícil que ha sido lidiar con la fama, algo que también ha afectado en gran medida a sus hijos. Algo que empeoró por la custodia legal con la que estuvo a cargo de su padre, Jamie Spears, por 13 años.

“Un recordatorio de que el trauma y los insultos que acarrean la fama y este negocio no sólo me afectan a mí sino también a mis hijos. Sólo soy humana y he hecho mi mejor esfuerzo. Sinceramente quisiera compartir mi opinión. Desearía que la familia Federline viera el video del enorme trasero. Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes”, añadió.

Kevin Federline se mostró a favor de la custodia legal para Britney Spears. Instagram @titaniummagazineofficiall

