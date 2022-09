¡Paris Hilton desesperada! Contrata un detective de mascotas para encontrar a su perrito

Hace tan sólo unos días Paris Hilton mostraba la lujosa mini mansión que mandó a construir para sus perritos y ahora desesperada pide ayuda para encontrar a uno de ellos, Diamond Baby. La socialicé ha contratado a todo un equipo que incluye un detective de mascotas y ofrece una gran recompensa para quien brinde información.

A través de redes sociales la empresaria compartió una serie de mensajes en los que asegura tener el corazón roto por la ausencia de su perrito, a quien considera su mejor amigo y que desapareció el pasado miércoles 14 de septiembre en un exclusivo barrio de Los Ángeles durante una mudanza.

Paris Hilton ofrece recompensa por su mascota. Foto: IG @HiltonPets

“Mi familia y amigos me han estado ayudando a buscar por todas partes en todo mi vecindario y han ido de puerta en puerta pero aún no la hemos encontrado (…) Cualquiera que alguna vez haya amado a una mascota y la haya perdido comprenderá este dolor que estoy sintiendo. Mi corazón está roto. He estado llorando, muy triste y deprimida. No es lo mismo sin ella aquí”, escribió.

Señaló que contrató a un detective, un entrenador y un psíquico, todos de mascotas para poder hallar a Diamond Baby; además, ha usado sin éxito drones para encontrar perros. Por ello, decidió usar sus redes sociales y pedir ayuda a sus seguidores que pueden enviar cualquier información a un correo que se creo especialmente para la búsqueda.

Paris Hilton ofrece recompensa

“Necesito a mi bebé de vuelta”, es el mensaje con el que la millonaria heredera ha insistido para encontrar a su mascota por la que ofrece una gran recompensa y prometió que no realizará ningún tipo de pregunta a quienes aporten información, esto debido al temor de algunas personas por ser detenidas en caso de encontrarla.

Paris Hilton detalló que el perrito pudo haber escapado durante una mudanza cuando uno de los trabajadores dejó la puerta abierta, aunque no está del todo segura ya que en ese momento ella estaba en una sesión de fotos.

Mini mansión de las mascotas de Paris Hilton. Foto: IG @HiltonPets

La también influencer se ha destacado por el amor que le tiene a los animales, como muestra de ello es la mini mansión que mandó a construir para sus perros. Ésta es una réplica de la lujosa propiedad en la que ella vive y cuenta con dos pisos, barandales de hierro, sillones de piel y su propia instalación eléctrica.

La mini mansión está valorada en 325 mil dólares que equivale a poco más de 7 millones de pesos mexicanos. Aunque cuando de sus mascotas se trata Paris Hilton no escatima en gastos, pues también los viste con exclusivas marcas como Louis Vuitton, Yves Saint Laurent y Chanel.

