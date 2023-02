Paris Hilton reveló que fue violada cuando tenía 15 años de edad

En una reciente entrevista, Paris Hilton reveló dos traumáticas experiencias de abuso, una de ellas una violación consumada.

Durante su adolescencia, la heredera de un emporio hotelero contó que fue manipulada por uno de sus profesores, quien intentó seducirla en varias ocasiones.

“Solo era una joven y estaba siendo manipulada por mi profesor. Tomó ventaja de una chica y fue algo que bloqueé durante mucho tiempo, lo recordé hasta muchos años después. Me llamaba todo el tiempo para seducirme, tratando de convencerme de que era una mujer madura.

París Hilton fue abusada a los 15 años de edad. Foto: Archivo

“Solo nos quejamos, pero si mis papás no hubiesen llegado, no imagino lo que él hubiese intentado hacer”, detalló Hilton.

Tras esa primera experiencia, Paris fue enviada a vivir con su abuela materna en Palm Springs, aunque solía volver a Los Ángeles para convivir con sus amigos y pasear por las plazas de los alrededores.

“Era nuestra actividad favorita y esos tipos mayores siempre andaban vagando en las tiendas. Hablábamos con ellas, les dábamos nuestros números. Y luego un día, ellos nos invitaron a su casa y bebimos coolers.

“No bebía entonces, pero cuando le di uno o dos tragos me sentí inmediatamente mareada y aturdida. No sé qué puso allí, pero supongo que fue Rohypnol. Lo recuerdo, tengo visiones de él encima de mí, cubriendo mi boca, diciéndome en la oreja ‘estás soñando’, estás soñando”, recordó Hilton.

La heredera nunca había abordado el tema en público. Foto: Archivo

Esa fue la primera experiencia sexual de Paris Hilton, quien años después tuvo problemas de comportamiento, los cuales llevaron a sus padres a ingresarla en distintas instituciones para modificar su comportamiento, pues solía faltar a clases y escabullirse en clubes. Paris fue diagnosticada con déficit de atención, lo que pudo estar relacionado con su comportamiento

“Hasta este día, no había hablado de esto con mi familia, nunca se los dije. No sé qué sucedió, solo me siento tan apenada por toda la situación, desde todo lo que comenzó a una edad tan temprana y que realmente me golpeó en una forma rara”, concluyó.

