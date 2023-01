Paris Hilton: ¿Quién es Carter Reum, el padre de su bebé?

Patis Hilton anunció que ya se convirtió en mamá. La socialité más famosa del espectáculo dio a conocer por medio de sus redes sociales que junto a Carter Reum, le dieron la bienvenida a su primer hijo, quien ya se convirtió en tendencia debido a la reciente foto que compartió en su cuenta de Instagram. Los usuarios de redes sociales están muy interesados en su nueva familia, por ello muchos se preguntan quién es el padre de su bebé y cómo fue su historia de amor.

La cantante y actriz bisnieta del fundador de la cadena de hoteles Hilton, se casó el 11 de noviembre de 2021 con Carter en una lujosa ceremonia privada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a la cual asistieron celebridades como Kim Kardashian y Demi Lovato, por mencionar a algunos de la exclusiva lista de invitados. Asimismo, planeaba convertirse en madre desde hace un tiempo, sueño que logró gracias al método de embarazo subrogado, según confirmó la revista People.

¿Quién es Carter Reum, padre del hijo de Paris Hilton?

Desde que comenzó a salir con la DJ, Carter Reum comenzó a llamar la atención de sus fanáticos, debido a que es un empresario, hijo de W Robert Reum, expresidente y director ejecutivo de Amsted Industries, una de las empresas privadas más grandes de los Estados Unidos, según la revista Forbes. Además, junto a su hermano Courtney, fundó su propia compañía, la marca de licores naturales VEEV Spirits, la cual terminaron vendiendo que en 2016 para centrarse en otro de sus proyectos Messier 13 (M13).

La empresa de los hermanos Reum también ha invertido en importantes marcas como Snapchat, Pinterest, SpaceX, Rubicon, Lyft,y Classpass. De acuerdo con la revista Showbiz Cheat Sheet, el patrimonio de Carter ascendería a los 35 millones de dólares, por lo que hace algunos años fue integrado a la lista de "Los 100 empresarios más intrigantes" de Goldman Sachs. Así que al igual que la socialité, también está interesado en el mundo de los negocios y los conoce muy bien.

Además de tener sus negocios e inversiones, Carter Milliken Reum, nombre completo del esposo de la modelo, también escribió un libro en 2018 titulado "Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches" (Acceso directo a su inicio: acelere el éxito con consejos no convencionales desde las trincheras), en donde da algunas recomendaciones para comenzar con los proyectos y tener un buen resultado.

Paris Hilton y Carter Reum se conocieron hace más de 15 años debido a su circulo de amistades en la alta sociedad en Estados Unidos. Sin embargo, se convirtieron en novios hasta 2019, cuando el flechazo se dio y para 2021 el empresario le entregó un anillo de diamantes diseñado por Jean Dousset, nieto de Louis Cartier, para pedirle que fuera su esposa, hecho que se consumó en noviembre de ese año, cuando ambos llegaron al altar en una fiesta que duró tres días.

