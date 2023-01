Messi y Antonela Roccuzzo presumen lujosas vacaciones en los Alpes

Los ojos del mundo entero estaban puestos en Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes más enamorados que nunca presumen de la exclusividad en su nueva vida en Arabia Saudita; sin embargo, no son la única pareja del mundo del entretenimiento y del deporte que sabe cómo cautivar a la audiencia, pues Lionel Messi y Antonela Roccuzzo también son muy queridos por el gran amor que siempre se han demostrado el uno al otro y hacia sus hijos. Luego de que el futbolista alzara su primera Copa del Mundo, el matrimonio emprendió unas lujosas vacaciones.

Y como símbolo que ni CR7 ni la modelo con un contrato millonario son los únicos que pueden presumir sus lujosas vidas sin poner resistencia, ahora Messi y Antonela acompañados de sus tres hijos -Thiago Mateo y Ciro- derrocharon estilo desde los Alpes en Europa Central para disfrutar de unas "congeladas" vacaciones. Al menos así lo hicieron saber tanto el futbolista como la influencer, quienes aparecen muy sonrientes y amorosos en medio de paisajes de locura.

La pareja estuvo acompañada por sus tres hijos. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Con un jacuzzi en medio de la nieve, así disfrutan sus días de descanso

A través de Instagram la paraja compartió todos los detalles de esta nueva aventura, que para muchos ya fue vista como una forma de celebración luego que el pasado mes de diciembre la Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 22022 o del último encuentro entre el argentino y el portugués, pero que también representa días de descanso y disfrute para el clan. "Días en familia", fue el mensaje con el que Messi compartió varias fotos en la plataforma de Meta; mientras que su esposa se limitó a poner emojis de copos y un muñeco de nieve en referencia a las bajas temperaturas de los Alpes.

En la pequeña mirada que nos compartieron los famosos, se encuentran disfrutando de fríos intenso con los looks más abrigadores y alejados a o que todos acostumbran en ambos, pero también no dudaron en demostrar que el frío no impide la diversión; por el contrario, puede hacerla más emocionante al salir a esquiar en familia, o bien, darse un chapuzón en un jacuzzi en medio de un bosque nevado.

Tanto en las fotos compartidas por el astro argentino como en las de Antonela Roccuzzo se observan montañas nevadas, una familia muy abrazada y amorosa con sus hijos nadando con trajes de baño como si del verano se tratara, mientras el frío intenso en contraste con el del jacuzzi crea cortinas de vapor que hacen de cada toma más interesante. Uno de los momentos más icónicos que se dejaron ver fue el tierno beso entre el matrimonio, mientras la influencer presumía un traje de baño rosa neón con el que acaparó todas las miradas.

Así demostraron lo enamorados que siguen. (Foto: IG @leomessi)

Y hablando de looks, Antonela Roccuzzo también dejó ver que el invierno no ha llegado a su fin y que el estilo esquí aún está en tendencia, en especial en un destino como los Alpes y es por ello que para la ocasión se lució con pantalones acampanados, botas acolchadas y antiderrapantes para la nieve, así como una llamativa chamarra metálica en color rosa.

Lo anterior fue la antesala de lo que la familia tenía preparado para sus hijos, quienes aparecen en varias fotos muy sonrientes y con todo su equipo para esquiar mientras disfrutan de vistas inigualables. Por supuesto, estas vacaciones rápidamente llamaron la atención del Internet y tanto los fans como conocidos de la pareja no dudaron en dejar todo tipo de comentarios celebrando el amor y lo icónica que significa tanto Messi como Roccuzzo y sus tres hijos.

Los hijos de Messi y Antonela preparados para esquiar. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

