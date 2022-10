Paris Hilton rompe el silencio y habla sobre el abuso sexual que sufrió en la adolescencia

Paris Hilton habla sobre el abuso sexual que sufrió en 1998 mientras estuvo en el internado Provo Canyon School. “Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes” así declaró la empresaria en una entrevista especial para The New York Times, que se titula “¿Puedes castigar los problemas de salud mental de un niño?”

La famosa dio sus declaraciones a través de Twitter y en el especial de The New York Times FOTO: @ParisHilton

Cuando la modelo comenzó con su fama mantenía grandes excesos y una vida nocturna, sus padres decidieron castigarla al no dejarla salir y quitándole el teléfono, esto no funcionó, por lo que mejor recurrieron a pedir ayuda. Buscaron internados donde podrían apoyarla, y en algunos videos difundidos sobre el lugar que optaron como su “mejor opción” Provo Canyon en Utah, se visualizaba la decoración, los pasillos amplios de un de las reconocidas escuelas de crecimiento emocional.

Foto: IG @parishilton

En su estadía de 11 meses en el internado, la bisnieta de Conrad Hilton, relata que vivió un infierno, era embestida en su habitación alrededor de las 3 o 4 de la mañana para que ser llevada a unos supuestos exámenes médicos, “Me obligaban a acostarme en una mesa acolchada, separar las piernas y someterme a exámenes cervicales”, también agregó que ella no estaba totalmente consciente, ya que le daban sedantes y medicamentos para dormir.

Durante esos supuestos exámenes médicos la actriz recalca que no eran médicos quienes realizaban estas pruebas, “fueron un par de miembros diferentes del personal que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros” dijo entre lágrimas, porque declara que ella era sometida y se negaba a asistir al cuarto donde ya sabía lo que sucedería mientras los supuestos abusadores le decían "Cállate. Tranquilizarse. Deja de luchar o irás a Obs".

La actriz de Wonderland, añadió que fue un evento que reprimió por años pero con el paso de tiempo se dio cuenta del abuso que sufrió y más que ser una paciente ella se considera sobreviviente.

“Es importante hablar sobre estos momentos dolorosos para que pueda sanar y ayudar a poner fin a este abuso”.

Tras ser la primera vez que contaba su dolorosa experiencia, Paris no sólo ha colaborado con la revista donde hizo sus declaraciones, también a través de su Instagram y Twitter ha iniciado un campaña denominada con los hashtag #ShutDownProvo #Unsilenced #EndChildAbuse para denunciar al sistema de hospitales que permíteme los abusos, además de poder ayudar a las personas que fueron víctimas de los mismos.

Foto: IG @parishilton



