Aleida Núñez confiesa que sufrió acoso sexual durante un show en vivo

Aleida Núñez rompió el silencio y habló sobre la vez que sufrió acoso sexual por parte de un "fan", quien la tocó de forma indebida y sin su consentimiento durante un show en vivo. La actriz también confesó que no reaccionó de la mejor forma, ya que fue un momento muy desagradable para ella.

Esta semana, la actriz estuvo en el programa "Siéntese quien pueda" de la cadena Univisión en donde hizo importantes confesiones. Una de ellas fue sobre los momentos incómodos que ha vivido durante los conciertos, pues hay que recordar que además de trabajar en telenovelas, también es cantante, por lo que constantemente va a dar shows en varias partes de la República Mexicana.

Aleida Núñez revela que fue acosada sexualmente por un fan

La originaria de Jalisco contó que tiene muchos años cantando y que prepara un show en el que no sólo destaca por los diferentes géneros musicales y bailes que interpreta, sino también por su vestimenta que es "super sexy", debido a que usa bodys, así como faldas cortas y jumpsuit ajustados, entre muchos otros, todo con el objetivo que sea algo visual.

Aleida Núñez usa reveladores y llamativos atuendos IG @aleidanunez

No obstante, en una ocasión uno de los asistentes se propasó, pues cuando estaba subiendo al escenario la tocó por debajo de su vestuario. "Lo único que sí me pasó fue algo super desagradable. Traía una minifalda muy corta, porque mis shows son visuales, canto regional mexicano y todo, pero sí es super sexy con respeto siempre al público. Iba subiendo la escalera y de repente un tipo, literal, me metió un dedo por atrás. Fue horrible".

La intérprete de "La Cosquillita" dijo que a pesar de que había mucha seguridad, el sujeto logró llegar a tocarla. Asimismo, confesó que sí se molestó, por lo que sólo reaccionó golpeando al hombre. "Me enojé mucho, volteé y le di una cachetada al estúpido", indicó Núñez, quien sorprendió a los conductores con su revelación.

Aleida dijo que a pesar de la seguridad el sujeto la tocó Foto: Especial

Aleida Núñez es una de las artistas que ha alzado la voz para hacer este tipo de denuncias, pues desde hace muchos años reveló que sufrió violencia, ya que fue agredida física, sexual y psicológicamente por una de sus ex parejas. Desde ese momento, ha mostrado una posición contra el abuso hacia las mujeres y hasta tiene una página llamada Contra la Violencia Femenina, que busca hacer conciencia ante esta situación.

En tanto, la actriz sigue acumulando éxitos en su carrera, pues después de terminar "Corazón Guerrero", se ha dedicado a dar shows alrededor de la República Mexicana y ha sido invitada a conducir algunos programas de televisión. Aleida ha participado en "Vida TV" y "Viva la mañana", así como los melodramas "Entre el amor y el odio" y "Las vías del amor", por mencionar algunas de sus producciones.

Aleida Núñez contó su experiencia en "Siéntese quien pueda" Foto: Especial

