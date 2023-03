De Andrea Legarreta a Galilea Montijo: inaudita epidemia de divorcios sacude al elenco de "Hoy"

Este viernes 10 de marzo la conductora Galilea Montijo anunció que tras 11 años de matrimonio ha decidido de común acuerdo divorciarse de su esposo el político Fernando Reina, la noticia ha causado conmoción entre los fans del programa Hoy, pues se trata del tercer anuncio que hace una de las conductoras del matutino en menos de un mes, por lo que muchos se preguntan, ¿qué está pasando en Hoy que sus presentadoras se divorcian?

En fechas recientes Andrea Legarreta y Tania Rincón dieron a conocer sus separaciones, y con emotivos mensajes precisaron que sus relaciones de pareja ya no tenían sustento, pero ambas conductoreas precisaron que lo más importante es la educación de sus hijos, por lo que seguirán conviviendo con sus exparejas para darles la mejor crianza posible. La misma postura tuvo la querida conductora de Hoy, Galilea, quien expresó mediante un comunicado que ella pone fin a su relación de pareja, pero ambos seguirán pendientes y en conjunto educando a su hijo Mateo.

Esta foto del 1 de enero fue la última que Galilea Montijo publicó junto a Fernando Reina. Foto: Instagram @galileamontijo

“Somos una familia disfuncional pero muy funcional, y por supuesto el amor de nuestros hijos y sigo nuestros hijos porque Alexis, Claudio van a ser mis hijos para toda la vida, Paola su mamá hoy en día que se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser mi amigo para toda la vida…”dijo Galilea

¿A qué se debe la ola de divorcios en Hoy?

Los motivos pueden ser muchos, pero Galilea Montijo mencionó en su comunicado un dato relevante, que ha causando muchos divorcios en el país, y que se visualiazan con mayor fuerza ahora que las involucradas son personas de la escena pública, sobre todo en el caso de las conductoras del programa Hoy, que es uno de los más vistos en el país. Dijo que la pandemia de Covid-19 le hizo atravesar una complicada situación de pareja, y es que a tres años de eso muchas personas redescubrieron sus relaciones y las miraron desde otro punto de vista.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante la pandemia incrementó el número de divorcios a 61.4 %, es decir que en el 2021, hubo un total de 149.675 separaciones frente a las 92.739 del 2020 cuando aún no había pandemia, siendo los estados de Campeche, Sinaloa y Coahuila donde se registraron más casos. Un dato relevante es que las parejas que decidieron divorciarse tenían entre seis y 20 años de casadas.

Así anunció Galilea Montijo se separación. Foto: Instagram @galileamontijo

Mientras que alguna parejas aseguran que el confinamiento hizo que surgieran diferencias entre ellas, otras han reconocido que solo se potenciaron causas que ambos sabían que estaban mal, por lo que el divorcio era inminente y la pandemia sólo hizo más grande las diferencias. Tal es el caso de la conductora Galilea Montijo quien expresó que ese periodo hizo que ella y su pareja reflexionaran a consciencia si debían permanecer o no juntos.

Expertos en relaciones de pareja han dejado en claro que la pandemia sí fue un punto de partida para que muchos reflexionaran en torno a la felicidad de sus matrimonios o uniones de pareja, pues el estrés pandémico hizo florecer diferencias que antes no se conocían, también se conocieron "secretos" y debido al confinamiento se vieron obligados a lidiar con ellos y resolver conflictos de manera inmediata. Otro factor que causó fue que las parejas se volvieran más irritables, lo que hizo que aumentaran las discuciones y a su ves la intolerancia hacia el otro, explicó la doctora Rebecca Pender Baum, presidenta de la Asociación Internacional de Consejeros Matrimoniales y Familiares a la BBC.

La pandemia fue un catalizador de divorcios. Foto: Pixabay

No toda la felicidad que vemos en redes es real

Aunque Galilea Montijo era de las conductoras de Hoy más reservadas con su vida personal dejó ver algunos aspectos de su matrimonio con Fernando Reina en los que se venían felices juntos y con dedicación al cuidado de su hijo, pero eso nos lleva a reflexionar sobre la realidad de lo que vemos en redes sociales y no por que ella no haya sido feliz en su matrimonio, sino por la falsa idea que nos hemos hecho de la perfección que vemos en plataformas como Instagram.

Es por ello que hoy recordamos algunos aspectos clave que nos ayudarán a entender que no todo lo que vemos en los perfiles de amigos, conocidos o familia tiene que ser real y mucho menos perfecto, pues todos al ser dueños de nuestro propio mundo digital elegimos qué cosas sí compartimos y cuáles no. Además, merece la pena recordar que tener en mente estos aspectos puede ayudar a quienes están pasando por situaciones similares a pedir ayuda de ser necesario, mientras que a otros más les abre el panorama para reconocer que la perfección no existe y así evitar comparar su relación con la de otros, o bien, dejar de sentir envidia.

Asi compartieron sus últimas vacaciones en familia. Foto: Instagram @

andrealegarreta

Uno de los primeros puntos para responder si la perfección que vemos en redes sociales realmente existe es recordar que todos mostramos solo lo que queremos que el resto vea y esto incluye momentos que incluso pueden ser de lo más privados, como es el caso de las relaciones de pareja. Pues las salidas y cenas románticas, los viajes, ese ramo de flores o los muchos regalos que se dan no siempre son señal de que todo va bien, tal y como nos dejó ver Andrea Legarreta quien confesó que la separación está planeada desde hace cinco meses, pero que aún hace unas semanas compartían unas vacaciones en familia.

SIGUE LEYENDO:

Efecto Legarreta: estas son las parejas de famosos que anunciaron su separación en febrero

Tania Rincón, entre lágrimas, habla de su separación en Hoy: "Siempre le voy a tener un profundo amor”

Parejas: 3 secretos diarios para fortalecer la relación