Tania Rincón, entre lágrimas, habla de su separación en Hoy: "Siempre le voy a tener un profundo amor”

Tal como lo hizo Andrea Legarreta hace unos días, Tania Rincón también aprovechó la plataforma de “Hoy” y habló sobre su separación de su esposo Daniel Pérez, no obstante, durante su discurso, la querida conductora no pudo contener las lágrimas y estalló en llanto dejando en evidencia que separarse del padre de sus hijos no será un proceso fácil de atravesar, aunque aclaró que, todo este proceso se está realizando bajo un ambiente de cordialidad.

“Para llegar a un comunicado como el que posteamos ayer hay un proceso, primero, que empieza con enojo que pasa por la frustración, que pasa por la tristeza, que pasa por muchas horas de terapia, de muchas pláticas, no nos casamos pensando que esto iba a acabar algún día, nos casamos para toda la vida y definitivamente él y yo vamos a seguir teniendo este vínculo de por vida porque compartimos dos hijos maravillosos, pero independientemente de eso, son 16 años que compartimos juntos y estoy más que agradecida con Dani, estoy tranquila, pero sobre todo estoy feliz porque sé que no nos equivocamos al elegirnos, dicen que si quieres conocer a alguien divórciate de él y yo estoy conociendo más a Dani y agradezco a la vida que me lo haya puesto en el camino”, señaló Tania Rincón visiblemente conmovida.

Tania Rincón recibió el apoyo de todos sus compañeros. Foto: Especial

En otro momento de su discurso Tania Rincón aseguró que siempre le guardará un inmenso cariño al padre de sus hijos y también se tomó el tiempo de agradecer a todas las personas que la rodean por brindarle la contención emocional para poder hacerle frente a este complicado momento en su vida y fue aquí donde dio a conocer que su ahora expareja se cambió de casa el pasado fin de semana, no obstante, reiteró que todo se está realizando en un ambiente amistoso.

“Siempre le voy a tener un profundo amor, gracias a mi familia, a mis amigos por ser mi soporte, está siendo un proceso, la verdad, súper amistoso, fundado en el amor, en el respeto, en el cariño que nos tenemos, Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer todos en familia su nueva casa porque finalmente queremos lo mejor para nuestros hijos, si nosotros estamos bien ellos van a estar bien y nada suplicarles mucha empatía, sé que no soy la primera ni la última mujer que va a pasar por una situación así, no porque sea amistosa, no significa que no sea dolorosa”.

Información en desarrollo…