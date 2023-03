Galilea Montijo, entre lágrimas, anuncia su divorcio con Fernando Reina: "Siempre será un gran amigo"

En tan solo menos de un mes, las conductoras del Programa Matutino Hoy anunciaron sus divorcios, primero lo hizo Andrea Legarreta, luego siguió Tania Rincón y este viernes 10 de marzo lo hizo Galilea Montijo.

Fue por medio de un comunicado de prensa a través de sus redes sociales que Galilea Montijo anunció su separación del padre de su hijo Mateo, dicho escrito lo lanzó tan solo unos minutos antes de iniciar la emisión de este viernes del Programa Hoy donde es conductora, ya al aire la tapatía decidió abrir su corazón y con lágrimas en los ojos reveló que se encuentra atravesando un proceso difícil y doloroso y que además sería la única vez que hablaría del tema.

Galilea anuncia su separación

Tal y como lo mencionamos anteriormente, antes de entrar al aire en la emisión de este viernes 10 de marzo, Galilea Montijo lanzó un comunicado en donde anuncia su separación de Fernando Reina, su esposo y padre de su hijo Mateo.

La conductora de Hoy, luego de la sección “La nota que anota” se sentó en la parte central de la mesa y su amiga y compañera Andrea Legarreta cuestionó a Gali si deseaba hablar al respecto sobre su reciente separación, ante esto la tapatía aseguró que pese a la separación su ahora ex esposo seguirá siendo su gran amigo.

“Somos una familia disfuncional pero muy funcional, y por supuesto el amor de nuestros hijos y sigo nuestros hijos porque Alexis, Claudio van a ser mis hijos para toda la vida, Paola su mamá hoy en día que se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser mi amigo para toda la vida…”dijo Galilea

Y es que durante los 11 años que vivió a lado de Fernando Reina, Galilea supo conocer que el político es un padre presente pese a que a veces no pueda estar físicamente con sus hijos, pero sobre todo supo darse cuenta de la gran persona que fue con su primera ex esposa.

“...porque si algo vi en él es que es un gran aparte de gran papá, un gran, gran ex esposo, y siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos y así va a estar con nuestro Mateo”., comento Galilea Montijo

Entre lágrimas pero muy tranquila, Galilea Montijo dejó claro que la separación entre ella y Fernando Reina se está dando de una manera “civilizada” y de mutuo acuerdo.

Debido a lo anterior, dejó claro que tanto ella como Fernando Reina seguirán llevando una relación cordial por el bienestar de Mateo a quien ha llamado es el gran tesoro que dejó su matrimonio.

“Estamos muy bien, es impresionante que la gente que algunas personas no entiendan esta parte que puede ser civilizada una separación que pueda seguir siendo papá y mamá sin ser pareja y eso está increíble y en el siempre va a ser un gran amigo”, dijo la conductora de Hoy

Por otra parte, Gali reveló que esta sería la única ocasión en la que iba a hacer declaraciones al respecto sobre su separación, pues tanto su ex esposo como su hijo Mateo merecen un respeto y al no ser figuras públicas no desea exponerlos aún más.

