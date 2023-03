Galilea Montijo se divorcia: ¿Quiénes son los hijos de la conductora de Hoy?

Galilea Montijo sorprendió la mañana de este viernes 10 de marzo al anunciar que se divorció de su esposo Fernando Reina Iglesias tras 11 años de casados. La conductora del programa Hoy indicó que aún serán familia, pues tienen un hijo con el político mexicano, y otros dos a los que aprecia y seguirán velando por ello. Ante la noticia, muchos de sus fanáticos han quedado desconcertados y preguntándose qué fue lo que pasó y cómo se encuentran los jóvenes.

La presentadora originaria de Jalisco, compartió en sus cuenta de Instagram un comunicado en el que reveló que después de estar juntos por más de 10 años, tanto ella como su expareja decidieron divorciarse. En tanto, durante la transmisión del programa de Televisa, Galilea aseguró que quedaron en buenos términos y por respeto a sus hijos, no volverá a hablar del tema con la prensa, ya que quiere protegerlos de los rumores.

Galilea Montijo confirma su divorcio IG @galileamontijo

¿Quién es el hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias?

El 6 de agosto de 2011 la presentadora de Hoy se casó con el empresario, político y deportista guerrerense Fernando Reina Iglesias en el puerto de Acapulco, Guerrero. Después de dos años de feliz matrimonio, el 23 de marzo 2012, la también actriz se convirtió en madre por primera vez, pues le dio la bienvenida al pequeño Mateo, quien esporádicamente a aparecido en pantalla, demostrando que heredó el carisma de su mamá, que es una de las celebridades favoritas de la televisión mexicana.

A pesar de que sólo tiene un hijo biológico, Montijo, de 49 años, mencionó al anunciar su separación a los otros pequeños del empresario: Alexis y Claudio, quienes son fruto de la relación con Paola Carus, con la que aseguró tiene una excelente relación. La actriz y conductora ha sido muy cercana a los jóvenes, que también conviven con Mateo, formando una familia grande y muy unida, así lo ha dejado ver en sus redes sociales en donde comparte sus mejores momentos.

Mateo, es el único hijo de Galilea Montijo Foto: Especial

Gali, como le dicen de cariño, siempre ha mostrado su cariño a los hijos de su ex esposo. "Los hijos de mi marido son mis hijos, son mi familia, su ex mujer de verdad la adoro y es mi amiga, no sabes como me ayuda con Mateo", aseguró en la sección "A corazón abierto" del matutino de Televisa. Es por esta razón que la artista ahora mencionó que siempre estará al pendiente de ellos, a pesar de que ya no esté junto a su padre.

El anuncio del divorcio de Galilea Montijo ha desconcertado al público, debido a que es la tercera conductora de Hoy que se separa este año, pues hay que recordar que la primera fue Andrea Legarreta que confirmó que tras 22 años de matrimonio se tomó un tiempo con Erik Rubín, mientras que hace algunas semanas, Tania Rincón dio a conocer que su esposo Daniel Pérez y ella habían tomado la decisión de terminar con su relación.

Durante la transmisión de este viernes, Galilea confirmó que las tres se han acompañado en este proceso y que entendió el significado de la sororidad, pues tanto Andrea como Tania, la han apoyado en este difícil momento. Finalmente, la presentadora de "Pequeños Gigantes" destacó que no quiere hablar más del tema por respeto a sus tres hijos, a los que quiere mantener fuera del escándalo.

: Alexis y Claudio son los hijastros de Galilea Montijo Foto: Captura de pantalla

