Parejas: 3 secretos diarios para fortalecer la relación

Estar enamorado es una de las mejores experiencias que nos regala la vida, pues la felicidad que nos otorga una pareja nos lleva a olvidar hasta los problemas más graves de la vida diaria; sin embargo, el paso de los meses e incluso de los años puede ocasionar que esos actos que nos enamoraron se vayan esfumando y en su lugar sean reemplazados por la monotonía o en casos más grandes por las peleas.

La buena noticia es que hay varios secretos que se pueden realizar todos los días que ayudarán a evitar todo lo anterior y a la vez serán la alternativa perfecta para fortalecer la relación de pareja para evitar que el amor se acabe y tarde o temprano se llegue a la ruptura. Una de las mejores partes de ponerlos en práctica es que son magníficos tanto para ayudarse a uno mismo, al ser amado y a la vez no descuidar el contacto físico como los abrazos. Así que si tu noviazgo o matrimonio pende de un hilo, llegó el momento de tomar cartas en el asunto.

Y no olvides que antes de hacerlos puedes hablarlos con tu pareja. (Foto: Pexels)

Los actos de servicio son ideales para empezar

Seguramente ya has escuchado hablar de las palabras de afirmación para realizar en pareja como "lo haz hecho muy bien", "confío en ti" o "puedes con esto" por poner algunos ejemplos; sin embargo, no es lo único que se puede hacer para hacer que la confianza, el amor y la complicidad siempre se mantengan presentes. El claro ejemplo de ello son los actos de servicio que, contrario a lo que se piensa, no es hacerle todo al otro, sino ayudarle o facilitarle con algunos detalles.

El ejemplo perfecto es que si un día tiene que salir de casa a hacer las compras o necesita ir a la oficina a entregar algún pendiente, pero también tiene el tiempo justo y estas actividades son de urgencia, puedes proponerle realizarlas por él o ella. Asimismo ocurre con la repartición de labores del hogar y si hoy le tocaba lavar los trastes de la comida, pero por cualquier motivo no lo puede realizar, se pueden cambiar las tareas y así evitar que se convierta en una pelea.

Elijan un momento del día para hablar de ustedes

En más de una ocasión te hemos contado que la comunicación es una pieza clave para que las relaciones de pareja funcionen de forma correcta; sin embargo, esto no implica sólo hacerle saber al otro cuáles son nuestras necesidades, sino abrir un espacio seguro para que la otra parte pueda hacer uso de su voz y expresar lo que le gusta o molesta del vínculo amoroso. Esta es una de las mejores maneras de fortalecer la relación, pues les permitirá a ambos trabajar juntos y mejorar para que todo se disfrute y sea duradero.

Es un momento suyo, así que eviten las distracciones. (Foto: Pexels)

Por otro lado, no todo siempre tiene que ser sobre ustedes, sino de los problemas personales que le aquejan a cada uno y es por ello que se recomienda elegir un momento del día, pueden ser las noches antes de ir a dormir, para contarse todo aquello que les preocupa o agobia como puede ser el estrés del trabajo, situaciones familiares e incluso cuestiones económicas. Así que no dudes en escuchar a tu pareja y tratar de entenderla más, recuerda que el amor no sólo se forja de lo romántico, sino que también es necesario formar un vínculo de amistad.

¡No te olvides del contacto físico!

El último de los secretos que se puede realizar todos los días para fortalecer la relación es el del contacto físico y con ello no necesariamente hablamos de los encuentros sexuales, sino de esas pequeñas caricias, besos en la frente o abrazos inesperados hacia la pareja que sin duda alguna mejorarán el vínculo. La razón de ello es que el lado tierno y romántico nunca se tiene que descuidar, en especial si lo que buscan es evitar caer en la monotonía.

Así que si ya vives con tu ser amado o el matrimonio los llevó a vivir bajo el mismo techo y tienen miedo de poco a poco irse alejando uno del otro, este tipo de detalles en los que se incluye tomarse de la mano cuando van caminando por la calle, puede ayudar a mantener la llama del amor y de la pasión encendida, además que el enamoramiento durará más de lo usual. Ahora que sabes como consentir a tu pareja, no dudes en aplicar estas prácticas con las que entrarán en el mejor punto de su relación.

Puedes hacer que sean espontáneos. (Foto: Pexels)

SIGUE LEYENDO

Soy poliamorosa: es muy placentero, pero toma bastante energía y tiempo

De Andrea Legarreta a Shakira: ¿es real el amor perfecto que vemos en redes sociales?

¿Lloras después de tener relaciones sexuales? Esta es la razón científica

¿Quieres sentirte más feliz y ser más productivo? Prueba ver videos de gatos