Soy poliamorosa: es muy placentero, pero toma bastante energía y tiempo

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el poliamor? Se trata de una "nueva" forma de relacionarnos emocional, romántica y sexualmente con más de una persona sin que ello implique una infidelidad, pues el consentimiento y los acuerdos entre los involucrados son los que permiten que un grupo de tres o más sujetos se mantengan como un vínculo que es sano y funcional, y con el que se confirma que sí existen otras formas de amor además de lo normativo, o sea, las parejas. A pesar de ello, tiene sus propias complejidades y para conocer más sobre ellas la influencer Alicia Delicia quien mantiene una relación poliamorosa conversó con El Heraldo Digital.

La también creadora de contenido se considera a sí misma como una "poliamorosa", según se lee en su cuenta de Instagram, misma que utiliza para hablar sobre lo bonitos y placenteros que resultan los vínculos del poliamor, pero no sin antes recordar todas sus trabas y complejidades. Y es que como ella misma nos contó, amar de esta forma "toma bastante energía y tiempo", pero no se trata de nada del otro mundo ni mucho menos es algo exclusivo de este modelo relacional, pues incluso desde la monogamia se tiene que invertir en lo anterior para que todo funcione.

"Para mí este es un modelo relacional que trae aspectos bien bonitos, muy sostenibles, muy placenteros, muy chidos. Entonces es una posibilidad y tú sabrás si la quieres elegir o no", cuenta.

Las triadas son los vínculos más comunes en el poliamor. (Foto: IG alicia_deliciaaaaaa)

El poliamor tiene "niveles de dificultad"

Una de las primeras cosas que Alicia Delicia no dudó en explicar en su conversación con este medio es la forma en la que se mantienen este tipo de vínculos, donde el conocimiento de todos los involucrados es indispensable para que se considere como una relación poliamorosa. Por supuesto, no es lo único a resaltar ni mucho menos teniendo en mente la imagen que socialmente se les ha construido, pues el enamoramiento y los esfuerzos por mantenerse juntos también deben de ser una prioridad.

"El poliamor es un modelo relacional en el cual se acuerda que se pueden tener múltiples relaciones amorosas, esto quiere decir que todas las personas que formamos parte lo hacemos con conocimiento y consentimiento", explica Alicia Delicia.

Pero más allá de todos estos puntos, detalla que estudiar más sobre el poliamor es una de las mejores formas de entenderlo ya que también es una manera de "resistir", pues aunque es considerado como un término "nuevo", realmente su historia es más antigua que la de la monogamia, que se instauró desde hace cerca de 500 años. Mientras que el aceptar y reconocer que el relacionarse de otras formas es posible viene de de la década de 1970, pero que actualmente "mucha banda se está enterando como persona adulta que existe otra posibilidad a parte de la monogamia".

No existe una fórmula para que los vínculos poliamorosos funcionen. (Foto: IG alicia_deliciaaaaaa)

"Lo que yo he identificado es que cada vez hay mas parejas monógamas que es como: ‘oye, me gusta mi relación, disfruto estar con mi pareja, pero también tengo ganas de estar con otras personas’ y que muchas veces ese ‘tengo ganas de estar’ no es nada mas el quiero ir y tener un encuentro sexual con alguien más, sino que quiero construir otras relaciones", agregó al también indicar que usualmente esta es la forma en la que se exploran otras formas de amor.

Para lograr un vínculo como este el trabajo en equipo requiere de mucho esfuerzo y no se tiene que ver como algo malo, pues está presente hasta en las parejas monógamas, al igual que otros aspectos como el dolor y los celos. Y manejar todo lo anterior no es algo imposible, pero suele ser más complejo al tener a tres participantes o más que tienen que mantener el balance con estas características sin perder de lado el enamoramiento.

Lo que sucede con el poliamor "es que toma bastante energía y tiempo por coordinarte con otras personas para hacer estas relaciones sostenibles", añade antes de precisar que es por ello que son pocos los casos que involucran a grupos grandes de personas poliamorosas y en su lugar las triadas se mantienen como la opción más viable, pero en las que también existen niveles de dificultad.

"Eso (más de 3 personas) es lo más difícil porque simultáneamente es sostener tres relaciones como con cada una de las personas y la relación colectiva. Entonces subir eso a cuatro personas es todavía más complejo, es muy poco común".

El cuestionamiento es buena forma de dar el primer paso hacia el poliamor. (Foto: Pexels)

Otras formas de amor son posibles, pero no hay una fórmula para que funcionen

Aunque la tallerista y experta detalla que los acuerdos y otros aspectos son piezas claves para lograr que otras formas de amor funcionen y sean válidas, también detalla que no existe una fórmula para que todo sea perfecto y que de intentarlo se caerían en los mismos riesgos del amor romántico en donde un "juntos por siempre" o "si quieres mucho a una persona va a funcionar" nos hace creer que la perfección en las relaciones sí existe. En cambio, tanto en la monogamia como en el poliamor, el dolor, los celos y las rupturas también ocurren.

Pero para lograr que todo lo negativo sea lo menos, Alicia Delicia nos compartió algunas de las acciones que se pueden tomar en un vínculo poliamoroso para que sea mas viable y se sostenga a largo plazo, pero sobre todo para que resulte placentero para todos los involucrados. Y uno de los más importantes es el cuestionamiento:

"Lo que yo recomiendo es de entrada repensar si elegiste esa monogamia o pensaste que no había otra opción; específicamente tengo un taller en el cual se entran en esas reflexiones de amor romántico y empezar a conocer que hay no monogamias. Y de estas no monogamias puedes proponérsela en cualquier momento de tu relación, no importa con qué modelo relacional estés, tú puedes hacer cambios y puedes proponer nuevas formas de vincularte", recuerda.

¿Y tú, intentarías tener un vínculo poliamoroso? (Foto: IG alicia_deliciaaaaaa)

Conocerte. Es importante saber qué sí y no quieres en una relación para poderlo comunicar. Generar las condiciones de la relación. Para que de esta forma todas las personas de la relación poliamorosa puedan seguirlas y mantenerlas. Aceptar el dolor. Porque es una "parte muy básica de las relaciones, pero el dolor debería venir desde la confrontación ‘ay, esta relación que me mueve, que me hace, cómo puedo crecer o definir qué es lo que deseo’; mientras que el hecho de idealizarlo como luego lo hace el amor romántico es algo que no queremos replicar en el poliamor". Considerar el trabajo que hay detrás. Una forma de enfrentarse a las dificultades es con este truco para que así exista una predisposición para hacer el trabajo que ayudará a que la relación funcione. Aprender. De acuerdo con la influencer poliamorosa, quienes quieren intentar este tipo de esquema relacional deben de dedicarle tiempo y energía para aprender "qué es, qué ya se sabe, dónde está comunidad, que consejos tienen, cuáles son las problemáticas más comunes para que cuando inicies en esta experiencia sea desde un lugar informado y eso puede incrementar significativamente el que la pases chido en el poliamor". Para este punto el tomar talleres o cursos puede ser de mucha ayuda y algunos de los que ella imparte son "Amar Diferente", "Amor y Celos", "Comunicación y acuerdos" y "Poliamor para principiantes": Los truenes también son probables. Finalmente, Alicia Delicia recuerda que en las relaciones poliamorosas puede haber fracasos, al igual que en la monogamia.

