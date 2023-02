¿Cómo mantener una relación a distancia? 3 trucos para lograrlo

Una relación a distancia puede llegar a ser lo más romántico e incluso la prueba de amor verdadero que todos necesitamos o al menos eso nos han hecho pensar muchas películas e historias basadas en el distanciamiento como una forma de entregar todo por nuestro ser amado; sin embargo, la realidad puede ser muy distinta y hallar esa estabilidad puede convertirse en todo un dolor de cabeza. ¿La razón?, que el no poder abrazar y besar al otro, no poder compartir las citas más bonitas e incluso otros problemas como el tiempo y los celos pueden llevar a la ruptura o al menos a esos momentos de tensión que afectan hasta en el bienestar emocional.

Aunque todos alguna vez hemos dicho "yo no podría mantener una relación a distancia" el enamoramiento puede ser más grande y fuerte que todos esos kilómetros de separación con tal de seguir en contacto y demostrar los sentimientos a otra persona. Pero es importante reconocer que para lograrlo hay que seguir algunos trucos infalibles que harán del vínculo algo mucho más cercano, especial y duradero.

Es importante que no le exijas a tu persona algo que la distancia hace imposible de dar. (Foto: Pexels)

Pues aunque el amor romántico nos ha hecho pensar que el enamoramiento es suficiente para superar todos los obstáculos, lo cierto es que en todos los vínculos hay que hacer sacrificios, realizar acuerdos y establecer límites, aspectos que se suman a la confianza tan necesaria para que todo fluya de la mejor manera. La única diferencia es que al tratarse de un noviazgo o incluso un matrimonio en el que por diversas cuestiones la distancia se interpone, también hay que fomentar la aceptación y la organización. Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que debes de saber.

La aceptación es clave

El punto de partida y por lo tanto el más importante es la aceptación del estado de la relación y con ello se habla precisamente del distanciamiento, así sean unos cientos de kilómetros o incluso el cruce de fronteras. Lo ideal es entender y aceptar que la distancia seguirá presente entre ambos aunque ese no sea el deseo, pero este punto es la pieza clave para comenzar a encontrar la estabilidad en pareja.

De esta forma también se solucionarán muchos conflictos como no exigirle a la pareja cosas que no puede ofrecer en un momento determinado como viajar, una cita romántica o una más casual, eso sin mencionar el contacto físico que resulta imposible de ofrecer en momentos en los que no se están juntos. Por otro lado, aceptar la distancia ayudará a una mejor planificación como saber qué días se pasarán juntos y cómo se pueden organizar.

La tecnología puede ser de ayuda para borrar la distancia. (Foto: Pexels)

¡Díganse todo!, la confianza es primordial

Si la confianza es el pilar de todo tipo de vínculos, en una relación a distancia no se puede olvidar y es que ella ayudará a lograr mantener el romance e incluso la llama de la pasión vivos. Por supuesto, esto incluye una larga lista de aspectos como no cuestionar y también creer en lo que nos dice la otra persona y que ella pueda hacer lo mismo con lo que recibe, pues así los celos no serán un problema.

Además, la confianza también implica validar los sentimientos tanto propios como del ser amado, uno al reconocerlos y dos al ayudar a controlarlos. Es en este punto cuando decimos que la formación de límites y acuerdos puede ser de mucha ayuda y es que conocer las necesidades de la pareja y las propias puede ayudar a saber qué, cómo y cuándo ofrecerlo.

¡Y aprovechen el tiempo juntos! (Foto: Pexels)

Hagan "corta" la distancia con todo tipo de ayuda

Finalmente, para mantener una relación a distancia no siempre es necesario viajar hacia donde está el otro, sino hacer uso de la tecnología y aprovecharla al máximo ya sea con videollamadas, llamadas por teléfono, ver películas o series en pareja y cada quien en un dispositivo e incluso explorar en apps para dejarse notas o fotos a lo largo del día e incluso hacer que el vínculo se fortalezca más.

Por otro lado, para quienes quieren vivir la experiencia aún más cercana y no quieren dejar de lado la sexualidad, también pueden optar por juguetes sexuales, pues existen muchos que se controlan a la distancia y con las que pueden lograr romper la barrera de los kilómetros de forma sencilla.

