Zona íntima: ¿cómo depilarse y cuál técnica funciona mejor?

Cuidar nuestra zona íntima no es un lujo, es una necesidad, y es por ello que millones de mujeres toman todas las precauciones posible para evitar desde infecciones (incluso por usar una tanga) hasta otro tipo de daños o lesiones como los que ocurren por una mala técnica de depilado. Pues si algo podemos afirmar es que nadie nos enseña a realizar este paso tan importante que puede ser por un simple gusto con una misma, para tener sexo o simplemente para usar un microbikini y causar sensación, pero siempre es algo opcional.

Así que si no sabes cómo depilarte la zona íntima, incluyendo genitales y el ano, no tienes nada de qué preocuparte ya que, ¡no estás sola! Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que hay que saber sobre esta parte tan delicada y sensible del cuerpo, así como la técnica definitiva para hacerlo de forma segura, rápida y sin poner en riesgo tu salud. ¡Ponlo a prueba!

No se recomienda depilar la zona si habrá algún encuentro sexual. (Foto: Pexels)

Cumple tu meta con estos dos consejos definitivos

Lo primero que tienes que saber es que para retirar todo el vello púbico puedes recurrir tanto a la cera, como a los rastrillos; sin embargo, una forma segura y fácil es primero recortar tus vellitos si es que están muy largos, pues de esta forma la técnica que elijas resultará mucho más sencilla. Asimismo, los productos de cuidado de la piel son indispensables, especialmente si lo que se busca es dejar la zona libre y entre las técnicas más populares destacan:

Rasurarse

Depiladoras eléctricas

Cremas depilatorias que solo hay que aplicar para que ayuden a desprender el vello

Cera caliente, pero considera que es una de las más dolorosas

Depilación láser

En cuanto a cuál es la más efectiva, eso depende de cada cuerpo y de cada bolsillo, pues algunas como la depilación láser implican gastos que no todo el mundo se puede costear; sin embargo, existen otras más que son accesibles como las otras opciones, pero que deben de seguirse pasos específicos como aplicar geles para rasurar, cremas especiales para hidratar y en algunos casos para la exfoliación; sin embargo, para saber qué es lo que tú necesitas, una consulta con tu ginecóloga te será de mucha ayuda.

A pesar de ello, hay recomendaciones básicas para hacerlo en casa y de forma segura como es el caso de tener limpia la zona íntima (genitales y/o ano), ponerse en cuclillas para mayor comodidad, usar un espejo para tener mejor visión del área, retirar el vello, lavar nuevamente la zona y finalmente aplicar cremas hidratantes, pero siempre cuidando que sean adecuadas para el área.

Un espejo te ayudará a tener mejor visibilidad y evitar lesiones. (Foto: Pexels)

Por otro lado, es muy importante que tengas claros cuáles serán los fines de tu depilado, pues una de las recomendaciones generales es que si va a haber encuentros sexuales el bello púbico tenga un largo considerable para así cuidar la salud de ambos participantes. De acuerdo con la Academia Española de Dermatología y venereología, cuando la depilación ocurre el mismo día o un día antes del sexo, "la piel aún esta irritada y esto favorece la transmisión de las infecciones", pero no es lo único que hay que saber.

"Si el pelo ha sido afeitado hace dos o tres días, aquellos pelos actúan como mini cuchillas que rascarán y herirán la piel del compañero sexual con el inevitable vaivén del acto sexual. Las pequeñas heridas que se producen encima de la piel púbica permiten a los microorganismos penetrar y crear una infección, condilomas (verrugas, papilomas), herpes (fiebres), empeines (hongos, tiñas) impétigos (infecciones bacterianas estafilocócicas o estreptocócicas) o incluso la temida sífilis".

La valoración con un profesional de la salud es uno de los pasos más importantes, ya que la zona íntima es muy delicada y realizar estas técnicas de la forma incorrecta te puede dejar vellos encarnados, cortaduras o irritaciones que aumenten el riesgo de infecciones. Además, nunca está de más recordar que, ¡el vello púbico no tiene nada que ver con la higiene!, en cambio se trata de algo estético y es que cada uno de estos vellitos ayuda a proteger esta área del cuerpo y al resto del organismo al reducir el riego de infecciones o enfermedades de transmisión sexual.

No olvides que la picazón también se puede hacer presente. (Foto: Pexels)

"El pelo púbico tiene una función protectora contra el roce inevitable durante las relaciones sexuales. Si los dos sujetos presentan un pubis sin pelo, cualquier infección de la piel que se encuentre encima de la piel de uno de ellos pasará indefectiblemente al compañero sexual. El preservativo protege de una pequeña parte de las enfermedades de transmisión sexual, pero no protege la zona púbica", advierte la Academia Española.

De hecho, los expertos destacan que: "No existen motivos higiénicos ni médicos para eliminar la totalidad o parte del vello púbico. Pero el proceso de eliminación puede ser doloroso y causar muchos efectos secundarios", afirma Mayo Clinic. Entre algunas de las consecuencias, sin importar la técnica que se elija, destacan:

Picazón que en ocasiones puede ser grave

Quemaduras al usar cera

Raspaduras o cortes

Vello incipiente, sarpullido, protuberancias y pelos encarnados

Infecciones

Mayor riesgo de contraer o transmitir infecciones virales, como herpes simple o VPH, debido a cortes o irritación en la piel que hace que esta sea más susceptible

Dermatitis por contacto causada por productos para afeitarse

Condilomas genitales por el virus del papiloma humano

