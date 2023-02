Usar el celular antes de dormir no es buena idea, científicos explican la impactante razón

¿Somos adictos al celular?, seguramente la siguiente escena resonará contigo o con tus hijos: ya acostados en cama y con la pijama puesta, listos para ir a dormir, uno decide revisar por última vez el móvil, ya sea para ver si algo importante está ocurriendo, para contestar los mensajes pendientes o simplemente para scrollear en redes sociales. Una dinámica que repiten millones de personas antes de poder conciliar el sueño y que se sigue realizando si se trata de una noche de insomnio en la que la desesperación nos hace pasar más tiempo en la pantalla.

Lamentablemente, el hecho de que sea un escenario común y que millones realizan cada noche, no indica que sea bueno ni mucho menos saludable, pues incluso estudios han demostrado que usar el celular antes de dormir no es buena idea y la razón es por las repercusiones que tiene en la salud. Una de las más importantes es que puede llegar a afectar nuestro ciclo de sueño y de ahí cobra mayor sentido que las noches de insomnio también se reflejen; por supuesto, no es lo único que debes de saber sobre los hallazgos de los científicos.

Estas son las consecuencias de usar el celular antes de dormir

Lo anterior ocurre, según los expertos, por la luz que emiten las pantallas de los dispositivos móviles, mismas que envían señales al cerebro para interrumpir el ciclo del sueño y de esta forma hacer más complicado poder conciliarlo, incluso si minutos antes de ver el contenido del dispositivo, las primeras señales de cansancio como bostezos aparecían. Pero de acuerdo con el doctor y profesor clínico de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UCLA, Dan Siegel, hay otros aspectos a resaltar.

La luz de las pantallas es perjudicial. (Foto: Pexels)

"Las personas están exponiendo sus ojos a esta corriente de fotones de estos objetos (celulares) que básicamente le dicen al cerebro: 'Quédate despierto, todavía no es hora de ir a dormir'", dijo a Insider Science.

Esto ocurre precisamente por la luz que emiten las pantallas y de la que se sabe no permite que el celebro produzca melatonina, que es la sustancia encargada de regular los ciclos del día y la noche, detalla MedlinePlus. La razón de esto es que entre mayor oscuridad, el cuerpo es capaz de producirla, pero si hay luz presente la producción disminuye hasta afectar el ciclo del sueño entero.

Por otro lado, el experto tiene una recomendación para evitar que el ciclo del sueño se vea interrumpido, algo que no sólo mejorará la calidad, sino también el número de horas que en promedio deben de ser entre 7 y 9 diarias; para ello lo ideal es dejar de usar el celular por lo menos una hora antes de ir a dormir para que de esta forma el celebro sea capaz de producir la melatonina suficiente para promover el correcto descanso.

¿Qué repercusiones tiene no dormir correctamente?

Aunque se suele pensar que no dormir las horas suficientes sólo afecta a la mañana siguiente cuando resulta imposible salir de la cama, que a lo largo del día se mantienen los bostezos y un cansancio significativo, lo cierto es que incluye otros aspectos de nuestro organismo. Y es que incluso mientras dormimos el cerebro sigue funcionando y ayudando al resto del cuerpo a mantenerse saludable y según MedlinePlus, también ayuda a que las personas:

Mejorar tu ciclo del sueño te ayudará a cuidar de tu salud. (Foto: Pexels)

Se sientan descansadas y con energía

Mejora el aprendizaje

Ayuda a que el corazón y el sistema vascular descansen

Libera la hormona del crecimiento

Libera hormonas sexuales

Se enfermen menos o tengan una recuperación más rápida

En cambio, al no tener un correcto descanso -como ocurre al usar el celular antes de dormir- el cuerpo se enfrenta a muchos cambios que no solo implican cómo nos sentimos, sino también a otros problemas como la irritabilidad hasta casos más graves como la ansiedad e incluso en la forma de reaccionar ya que no se piensa con claridad, además de afectar reaccionar con rapidez o formar recuerdos; asimismo, puede detonar depresión y problemas en las relaciones personales.

Por si fuera poco, el sitio especializado en medicina advierte que en la salud física el dormir mal puede aumentar el riesgo de sufrir de presión arterial alta, enfermedad del corazón y del riñón, accidente cerebrovascular, obesidad y diabetes tipo 2.

