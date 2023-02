Cáncer infantil: en México el diagnóstico es tardío y dificulta su curación

El 15 de febrero es el Día internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil, desde el 2001. El objetivo es generar conciencia sobre esta enfermedad y dar a conocer la importancia de que los niños tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento a tiempo. En México, es la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad.

En entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Radio, María de Guadalupe Alejandre Castillo, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, dijo que la red AMANC tiene presencia en 23 estados y no ha dejado de trabajar.

"A pesar de la pandemia no cesamos un solo día, seguimos recibiendo niños del Instituto Nacional de Pediatría, del Hospital Infantil de México, y lo que nosotros hacemos es hacer todo lo que el hospital no hace, que es te recibo, te doy una habitación para ti, tu papá o tu mamá, te damos comida riquísima, te damos apoyo psicológico y educacional para que los niños no pierdan la escuela", aseguró.

Alajandre Castillo apuntó que en la asociación se hace todo lo que humanamente es posible, para que los niños no abandonen el tratamiento y para que cuando termine el tratamiento, será la clase de mexicanos que se reincorporarán con alegría.

La presidenta de la AMANC dijo que tener esta asociación es su "sueño hecho realidad", y se está logrando; sin embargo, pero mantener empleados con seguro social es muy costoso, por lo que no tener los recursos resulta frustrante.

María de Guadalupe invitó a donar para la asociación. Foto: amanc.org

Llegan con cáncer avanzado

María de Guadalupe señaló que el problema en México es que los niños llegan con cáncer avanzado, el diagnóstico es tardío, por lo que es difícil que se curen.

"El índice de curación en nuestro país es de aproximadamente del 56 por ciento", manifestó.

Dijo que no se detecta porque los médicos muchas veces confunden los síntomas, sobre todo en los estados, lo confunden con amigdalitis y otras cosas.

Finalmente, dijo que se debe tener cuidado cuando los menores presenten palidez, cuando la fiebre sea constante, cuando salen bolitas en el cuerpo, hay sangrado de encías o en el recto, esos son síntomas de alarma, por lo que no deben acudir al médico o brujo del pueblo, sino que deben acercarse a AMANC en el estado y llamó a hacer donaciones.

