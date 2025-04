Amor por los dinosaurios con Bernardo Fernández

Los dinosaurios, dice Bernardo Fernández, Bef (Ciudad de México, 1972), “son mi romance más longevo”. Desde pequeño, incluso antes de saber leer, las historias con vertebrados gigantes ya eran su fascinación y amaba esas bolsitas que contenían reproducciones baratas de triceratops, megalosaurus o Tyranosaurios rex: “Siempre los dibujaba, tenía comics y aunque Godzilla no es propiamente un dinosaurio, mi hermano y yo hicimos que nuestro papá nos llevara a ver cuanta película se estrenara”.

Pero el primer momento en que estos seres extintos marcaron al escritor y dibujante fue en el Museo de Historia Natural del Bosque de Chapultepec, cuando apareció frente a él la réplica del esqueleto de un Diplodocus carnegii. Esa seducción jamás lo abandonó y se mantuvo viva incluso con caricaturas como Los Picapiedra o tiras cómicas como Trucutrú. Ya convertido en autor, siempre quiso hacer un libro sobre dinosaurios.

La tarea se revelaba complicada, Bef no quería hacer una caricatura ni humanizar a los gigantes jurásicos, así que tuvo que esperar 30 años. “Creo que necesitaba cierta madurez para poder entrarle como yo quería al libro”, cuenta sobre “Rex Régum” (Océano, 2025), la nueva novela gráfica del dibujante mexicano, en la que no han hecho falta palabras para contar una historia de grandeza y extinción con el célebre Tyrannosaurus rex como protagonista.

Bef dice que se trata de la novela gráfica más complicada que ha hecho hasta ahora, y a pesar de que adora el género fantástico quiso ser más riguroso y acudió a la ayuda del paleontólogo Héctor Rivera Sylva del Museo del Desierto de Saltillo. La historia avanza desde que un pequeño rex rompe el cascarón del huevo y crece defendiéndose de otros depredadores, hasta llegar al impacto de un meteorito en la región maya de Chicxulub, en Yucatán, que habría extinguido a los dinosaurios.

Mantener la atención del lector durante casi 300 páginas sin diálogos, ha sido el gran reto del autor; para ello ha tenido que acentuar algunos rasgos estilísticos y explotar al máximo el lenguaje corporal y la pantomima: “Apelé totalmente a los cómics silentes de Sergio Aragonés en MAD, también a Antonio Prohías, el que hacía “Espía vs. Espía”, desde niño fueron de mis autores fundamentales, especialmente Aragonés, que es un genio contando historias sin palabras”.

Todos los dibujos de “Rex Régum” fueron hechos en papel y Bef dice que, además, es la novela gráfica más cercana al manga que ha pintado, tomando referencias de Osuma Tezuk, el creador de Astroboy: “Son casi 300 páginas divididas a su vez en como seis viñetas por cada página, no conté, pero lo que sí es que el 80 por ciento del tiempo que me dediqué a este proyecto fue para dibujar plantas, lo que más me tardé fue dibujando los fondos, todas son plantas que existieron en el triásico”.

La odisea jurásica que propone el dibujante está acompañada además de música, casi al mismo estilo que una película de Kubrick: “Me gusta mucho la suite de “Los planetas” de Gustav Holts y como el meteorito va pasando por varios planetas del Sistema solar me parecía muy lógico ponerle música a cada capítulo”.



ELEMENTOS

El astrónomo Omar López-Cruz asesoró al autor sobre el meteorito de Chicxulub.

El 80 por ciento del tiempo empleado, Bef lo dedicó a pintar las plantas.

Afirma que se trata del trabajo más ambicioso que ha elaborado hasta ahora.

Por Luis Carlos Sánchez

