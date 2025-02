A Fuego Lento EN VIVO: Análisis de las claves del Nuevo Orden Económico y Político

"No sería lo mismo la producción automotriz si no hubiera una participación amplia, así como en otros sectores, no sería benéfico para todos los países si Estados Unidos hiciera acuerdos bilaterales y tanto México como Canadá saben que no es pertinente una negociación por separado" expresó la experta.

Respecto a los riesgos y nuevas áreas a tratar, señaló que la manufactura de muchos productos serán negociados por Estados Unidos, así como temas agrícolas, impulsando un control en el mercado, no permitiendo el comercio libre.

"Hay que tomar que el comercio no es nada más de mercancías, también de servicios"