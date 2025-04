Mía Rubín se convierte en la Barbie mexicana con sus looks en rosa, el color de la primavera

Con la leyenda “la vida en rosa”, Mía Rubín reveló que sus días han sido en este color porque ha apostado por total looks rosados. La cantante, de 20 años de edad, compartió sus apuestas de moda a través de su cuenta de Instagram y es punto de inspiración para la primavera porque se posiciona como una referente en cuestiones de belleza y moda.

La hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín se convirtió en la Barbie mexicana portó un vestido largo y un vestido corto, sacando a relucir que es fan del color rosa. Eligió estos atuendos en el marco de su cumpleaños, como reveló en la publicación que hizo en Instagram, ya que expresó lo siguiente:

“Momentos bonitos de mi cumpleaños. No hay nada más hermoso que compartir momentos especiales con personas especiales. Cumplí 20 años, pero estos días me sentí como una niña de nuevo”.

Mía Rubín sacó su lado más rosa en el marco de su cumpleaños. Fotos: Instagram Mía Rubín.

Mía Rubín impone moda en color rosado

La galería de fotos de Mía Rubín incluye siete fotos y seis corresponden a sus looks rosados porque en la séptima foto aparece con su familia. La intérprete de “Tú me matas” portó un vestido largo rosa pastel que tiene mangas abullonadas y caída línea A. Gracias a estos detalles, la artista tuvo un look con estilo romántico y elegante. Además, demostró que este tipo de vestidos son acordes a los tenis, que es el calzado que eligió en color blanco.

La otra prenda que lució Mía Rubín es totalmente diferente porque se trata de un minivestido rosa pastel que tiene escote en V y falda con olanes; este segundo look es más juvenil e incluso tiene un diseño deportivo, lo que está en tendencia esta primavera e incluso será una opción que predominará en el verano.

Cuáles son los colores en tendencia para la primavera y el verano en 2025

Año con año, las marcas de lujo lanzan sus apuestas de moda mediante sus colecciones. Los diseños son referentes, así como la gama de colores que eligen. En el caso de 2025, la lista de colores tendencia es diversa porque va desde colores básicos y clásicos hasta colores intensos y sombríos. De acuerdo con Vogue, el color clave es el café chocolate, es decir, el mocha mousse, que es el color del año, de acuerdo con Pantone.

Además de este color, la revista especializada en moda indica que las otras opciones tendencia son las siguientes: