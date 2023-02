Eduin Caz muestra por primera vez la pancita de embarazo de su esposa: “Ahí se oye el corazón machín”

Fue el pasado mes de noviembre cuando repentinamente, Eduin Caz y su esposa Anahy compartieron en redes sociales que están en la espera de su tercer hijo, esto provocó muchas críticas pues un año antes el líder de Grupo Firme anunció que se había operado para ya no tener familia, pese a explicar cómo es que lograron un tercer embarazo, recientemente la pancita de embarazo de la ahora empresaria también dio de qué hablar.

Y es que en las últimas semanas mucho se comenzó a rumorear que Anahy no estaba embarazada sino que la pareja podría haber alquilado un vientre ya que la esposa de Eduin no se le veía la pancita abultada, por lo que los futuros padres decidieron acabar con todo esto y de una vez por todas mostraron no solo el vientre de Daisy sino también lo fuerte que está su bebé pues hasta nos dejaron escuchar su corazón.

Eduin y Daisy Anahy comparten un momento especial

Fue este fin de semana que tanto Eduin Caz como su esposa compartieron por medio de sus historias de instagram un momento intimo y muy especial para ellos, pues la pareja acudió a la realización de un ultrasonido y fue entonces que el líder de Grupo Firme grabó el instante en el que se escucha el corazón de su hija.

“Ahí se oye el corazón machín”, dijo Eduin Caz

Mientras que el orgulloso papá escuchaba y veía a su bebé a través del ecógrafo, Anahy mostraba su vientre el cual en las últimas semanas provocó muchas dudas de si estaba o no embarazada.

Por su parte la también empresaria, pues cabe recordar que la esposa de Eduin Caz acaba de lanzar su línea de maquillaje, también se mostró muy feliz al compartir como va creciendo su hija en su vientre.

¿Eduin Caz una vez más acusado de infiel?

Pese a que Eduin Caz se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida tanto profesional como personal, el cantante hace unos días nuevamente fue señalado de haberle sido infiel a la madre de sus tres hijos pues salió en redes sociales una supuesta conversación que el líder de Grupo Firme sostuvo con una desconocida mujer.

En dicha conversación se puede leer algunos mensajes sugerentes por parte del cantante quien pide a la joven envíe fotografías sin ropa, más tarde la joven en cuestión le cuenta a quien hizo públicas las conversaciones que sí tuvo relaciones sexuales con Eduin Caz.

Luego de hacerse públicas estas conversaciones, Eduin Caz y su esposa no hicieron ningún tipo de declaración al respecto, lo único que hicieron fue que ambos compartieron fotografías y videos que se tomaron durante unas vacaciones que tuvieron en pareja en donde se mostraron aparentemente sin ningún tipo de problema marital y más enamorados que nunca, con esto estaría haciendo frente a las nuevas acusaciones en contra del cantante.

