¿Hay amor? La Chicuela y Carlos Quirarte se dan coqueto beso en Venga La Alegría Fin de Semana

Blanca Martínez, quien es mejor conocida como “La Chicuela” y su compañero de emisión, Carlos Quirarte, protagonizaron un polémico momento en la última emisión de “Venga la Alegría Fin de Semana” pues resulta que ambas personalidades se fundieron en un romántico beso que de inmediato desató los rumores de romance, por lo que en esta nota te contaremos a detalle cómo es que ocurrió este momento lleno de romanticismo que causó un gran revuelo entre los seguidores del famoso matutino de TV azteca.

El beso entre “La Chicuela” y el también conductor de “Al Extremo” ocurrió cuando la querida conductora de 57 años de edad hizo su aparición estelar en el programa para presentar una entrevista exclusiva que ella misma le hizo a Carlos Rivera, no obstante, antes de que esto ocurriera la invitaron a participar en una dinámica con una pirinola donde hubo algunos “castigos”, de los cuales, todos salieron bien librados, pero al finalizar el juego, Carlos Quirarte quiso ponerle un poco de picardía al asunto y buscó a la titular de “Corazón Grupero” para que lo besara y ella aprovechó el momento y ambos se dieron un pequeño beso de piquito.

Tras el beso de ambas celebridades, el resto del elenco se emocionó y entre gritos y aplausos comenzaron a corear el nombre de “La Chicuela” quien también se mostró sumamente emocionada, no obstante, el momento no pasó a mayores y se dio paso a la siguiente sección del matutino de TV Azteca.

Minutos más tarde, la producción de “Venga la Alegría Fin de Semana” difundió un breve video donde se mostró el beso entre “La Chicuela” y Carlos Quirarte en sus redes sociales y de acuerdo con los comentarios vertidos por algunos internautas, el momento no resultó del agrado de los fans del programa pues se pudieron ver algunas fuertes críticas donde señalaron al matutino de recurrir a “polémicas baratas” para mantener el rating, no obstante, algunos otros creen que sí hay cierta atracción entre los involucrados.

El matutino continuó con normalidad tras este polémico momento. Foto: TW: @VengaLaAlegria

Cabe mencionar que, luego de este polémico momento entre “La Chicuela” y Carlos Quirarte, la emisión de “Venga la Alegría Fin de Semana” continuó con normalidad, no obstante, las críticas no se detuvieron, incluso, hubo algunos internautas que pidieron que se cancele el programa pues esto es una clara muestra que dicho programa no está avanzando por el camino correcto.

Es importante recordar que “Venga la Alegría Fin de Semana” fue uno de los programas que más cambios presentó en la reestructuración que se realizó en TV Azteca a principios de año, sin embargo, el equipo de conductores elegido para esta nueva etapa todavía no ha logrado conectar con el público, no obstante, todo parece indicar que antes de pensar en cancelarlo, le darán algunos meses para poder probar otras estrategias y así poder retomar los altos niveles de audiencia del matutino en su edición de fin de semana.

