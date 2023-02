De espaldas, Sugey Ábrego paraliza la red con arriesgada foto al natural

Sugey Ábrego acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una ardiente publicación con la que dejó en claro por qué es la única que puede ostentar el título de “La Reina del VIP” pues resulta que la talentosa actriz y conductora presumió sus curvas completamente al natural, por lo que, como era de esperarse, su reveladora postal causó un gran revuelo entre sus fans, quienes no pudieron resistirse ante sus encantos y se volcaron en halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Sugey Ábrego realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues además de deleitar la pupila de los miles de fans que ostenta en dicha plataforma, también hizo un anunció especial para aumentar el número de suscriptores a su página VIP pues resulta que la “exchica del clima” anunció que para celebrar el mes del amor y la amistad la suscripción mensual a su página de contenido exclusivo tendrá un 70% de descuento, no obstante, dicha oferta solo estará disponible hasta el 20 de febrero.

Sugey Ábrego dejó sin aliento a sus fans con esta arriesgada postal. Foto: IG: sugeyabregotv

Como se mencionó antes, en esta atrevida postal Sugey Ábrego posó de espaldas y completamente al natural, no obstante, fue muy cuidadosa para no enseñar de más y para ello se recargó sobre un sofá de gamuza negra en el que estaba de rodillas, no obstante, la imagen causó un gran furor entre sus “golosos del mundo”, como se refiere la actriz a sus admiradores.

Pese a que la candente publicación de Sugey Ábrego fue realizada a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, no pasó mucho tiempo para la reveladora imagen se replicara en otras plataformas y páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Estás bellísima”, “Chulada de mujer”, “La más guapa de todas”, “Una verdadera diosa”, “Eres todo un sueño”, “Simplemente divina” y “Como los buenos vinos…” fueron algunos de los halagos que se llevó Sugey Ábrego, quien además de su página VIP también incursionó en OnlyFans.

Sobre Sugey Ábrego, la única “Reina del VIP”

Actualmente, Sugey Ábrego tiene 44 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera pues gracias a su incursión en la venta de contenido exclusivo logró volver a posicionarse como uno de los máximos sex symbol de la farándula, asimismo, la bella actriz y conductora señaló que sus ingresos han mejorado de manera considerable y que ahora, solo realiza trabajos dentro de la actuación por auténtico hobbie.

Sugey Ábrego es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: sugeyabregotv

Cabe mencionar que, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Sugey Ábrego pues declaró que ha perdido múltiples oportunidades de trabajo por su actividad como modelo erótica, sin embargo, dejó en claro que esta situación no la detendrá y que solo es un incentivo para seguir siendo “La Reina del VIP”.

