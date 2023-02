Shocker se confiesa sobre sus adicciones: “Me metí con un hombre por dinero”

Durante las últimas horas el tema de conversación en redes sociales ha girado en torno a José Jairzinho Soria Reyna, quien es mejor conocido dentro del mundo de la Lucha Libre y del espectáculo como “Shocker”, debido a que “El 1000% Guapo” habló como nunca sobre sus adicciones a las drogas y una de las revelaciones que más llamó la atención fue que el famoso luchador confesó haber sostenido relaciones sexuales con un hombre a cambio de sustancias ilícitas, por lo que en esta nota te contaremos a detalle todo sobre este desafortunado episodio en la vida del “Rector de la Universidad de los Guapos”.

Estas revelaciones de “Shocker” fueron realizadas durante su participación en “El Minuto que Cambio mi Destino” y durante la charla con Gustavo Adolfo Infante, el luchador tapatío habló sobre su trayectoria en los cuadriláteros, sobre su vida familiar, sobre la lesión que le desfiguró el rostro y sobre sus adicciones, siendo este último tema el que más repercusión tuvo pues nunca antes se había confesado de tal manera.

Shocker habló como nunca sobre su vida privada. Foto: Especial

Durante la charla, “Shocker” confesó que inició su camino en las drogas desde que era muy joven y que desde entonces no pudo dejar de consumir especialmente cocaína, no obstante, también llegó a consumir otro tipo de sustancias que lo llevaron a su perdición pues además de acabar con un matrimonio, también se peleó a golpes con su propio padre y por si fuera poco también su consumo de sustancias ilícitas también lo afectó a nivel laboral.

“Shocker” confiesa que tuvo intimidad con un hombre

En uno de sus relatos, “Shocker” confesó que la última relación sentimental que tuvo terminó muy mal debido a que el consumo de metanfetamina lo hacía pensar que su pareja, una mujer llamada Gisela, era hombre, lo cual, solo era producto de su imaginación, no obstante, esta situación dio paso a que “El 1000% Guapo” confesara que había tenido una experiencia sexual con un hombre, a la cual accedió para obtener drogas y dinero.

“Yo tuve una relación sexual con un promotor por dinero, yo me metí con un hombre, muy drogado, muy borracho, pero lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros porque pensaban que yo era homosexual y yo me sentía la peor basura del mundo, me acuerdo y quisiera matar a esa persona, pero ya murió, era “El Bucker” Víctor Quiñones, un día fuimos a un centro de diversiones “Las Fabulosas” y de ahí me fui con él al hotel, como él compró droga pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara, no terminó eh, cuando lo entendí dije ‘no cabr#n, vete ya, esto no está bien’ me levanté a bañar, pero ya lo había hecho”, confesó “Shocker”.

Para finalizar, el Rector de la Universidad de los Guapos, señaló si tuviera el poder lo único que cambiaría en su vida es el haber conocido el mundo de las drogas, no obstante, reiteró que actualmente se encuentra limpio pues se está preparando para someterse a una nueva cirugía que le permita volver a recuperar su hermosura, asimismo, señaló que ya se encuentra en proceso para retirarse de la Lucha Libre y señaló que en un futuro pretende desarrollarse como mentor de nuevos talentos.

