VIDEO: Shocker revela cómo empezó su adicción a la cocaína: "Esto es lo mío"

Uno de los personajes más polémicos de la lucha libre mexicana es José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como "Shocker", quien ha protagonizado varios escándalos debido a sus excesos, los cuales, incluso, lo han llevado a pisar la prisión, pero ¿cómo iniciaron las adicciones de este personaje?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Shocker relató que previo a introducirse al mundo de las drogas, él era un joven muy determinado que estaba lleno de ilusiones, las cuales fueron alimentadas por su padre, quien curiosamente siempre le dijo que si quería ser luchador tenía que alejarse de los vicios

Sin embargo, a pesar de lo estricto que era su padre, eso no impidió que en un momento dado Shocker tomara sus propias decisiones y se aventurara a probar el alcohol y posteriormente la cocaína, misma que lo maravilló por sus efectos, sin imaginar que al final, esta droga lo haría preso de su consumo.

"A mí no me gusta tomar, no me gusta estar borracho, entonces cuando conocí la cocaína dije 'esto es lo mío, de aquí soy' y fue creciendo, fue creciendo, la dejaba por unos meses, pero volvía a caer. Me ha costado mucho trabajo, ahorita afortunadamente ya no consumo cocaína, todavía tomo de repente", confesó Shocker en "El Minuto que Cambió mi Destino".