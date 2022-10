VIDEO: Detienen a Shocker tras alterar el orden en las calles de Chiapas

José Jair Soria Reyna, quien es mejor conocido en el ambiente de la Lucha Libre como “Shocker”, se encuentra justo en el centro del huracán debido a que fue detenido la noche del sábado 15 de octubre en las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde causó diferentes alteraciones en la vía pública cuando se encontraba en supuesto estado inconveniente, por lo que el también empresario y youtuber, tuvo que ser esposado y trasladado en patrulla ante las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.

Todo este escándalo del luchador también conocido como “El 1000% Guapo” se registró alrededor de las 21:00 horas del sábado 15 de octubre, cuando diferentes automovilistas y habitantes de la capital chiapaneca reportaron que el afamado luchador se encontraba en estado inconveniente golpeando automóviles e insultando personas en el cruce de las calles 11 poniente y Avenida Central.

Las denuncias en contra del ex miembro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) también se realizaron a través de redes sociales donde se publicaron diferentes videos donde se pudo ver que el también comediante de stand up se puso frente a una camioneta para cerrarles el paso, posteriormente, golpeó el cofre de la misma y se puso de espaldas para impedir que avanzara, no obstante, el conductor poco a poco fue acelerando hasta que logró que el gladiador se quitara de su camino y fue así como pudo continuar circulando, no obstante, se puede ver que momentos después, el luchador tapatío se aproxima a otros automóviles para hacerles lo mismo.

¿Shocker estaba en estado inconveniente?

Luego de los múltiples reportes acerca de los desmanes de “Shocker”, elementos de la policía municipal acudieron al lugar para detener al famoso luchador, pero antes de que esto sucediera, aparentemente “el rector de la Universidad de los Guapos” habría agredido a algunos uniformados, quienes luego de varios minutos lograron tranquilizarlo y lo subieron a una patrulla para presentarlo ante las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que, en los videos que circulan en redes sociales sobre la detención de “Shocker” se puede escuchar la voz de algunos testigos que aseguran que el luchador se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia, sin embargo, no hay ninguna prueba contundente que pueda sostener esta teoría, pero se espera horas más tarde el propio luchador y su equipo informen a detalle todo lo sucedido en las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Se desconoce cuál es la situación jurídica de "Shocker". Foto: Especial

De momento, se desconoce cuál es la situación jurídica de “Shocker” y por ahora, sigue en pie su presentación en el LXV aniversario de promociones Tury, evento que se realizara la tarde de este domingo 16 de octubre en el Centro Deportivo Roma donde haría pareja con Scorpio Jr. para enfrentar a Máximo y La Máscara.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que “El 1000% Guapo” es detenido por la policía pues en 2017 fue acusado de agresiones por una mujer, además, en aquella ocasión también causó destrozos en una habitación de un hotel de Tlalpan en la Ciudad de México.

