Shocker anuncia su retiro de la lucha libre: “Dejo el ring por mis lesiones”

Jose Luis Jair Soria, quien es mejor conocido dentro del ambiente de la Lucha Libre como “Shocker” o “El 1000% Guapo” anunció su retiro de los cuadriláteros y detalló que tomó esta drástica decisión debido a que sus múltiples lesiones lo han puesto en una situación más que comprometedora, por lo que en esta nota te contamos todo lo que hay que saber sobre el adiós del rector de “La Universidad de los guapos”.

Fue durante una entrevista que “Shocker” concedió para el canal de YouTube de “Más Lucha” donde el famoso y carismático gladiador confirmó que se retira de los encordados pues quiere privilegiar su salud, la cual, se ha deteriorado debido a las múltiples lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, siendo la más recordada y evidente la fractura de mandíbula que arruinó su guapura.

“Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero mucho, aparte ser 1000% guapo no es fácil”, señaló el luchador originario de Guadalajara Jalisco que el próximo mes de septiembre cumplirá 52 años de edad.

Shocker debutó en el año de 1992. Foto: Especial

En otro momento de la entrevista, "Shockrates", como también se hace llamar, señaló que actualmente se encuentra en rehabilitación por su problema de adicciones, además, también está un proceso de preparación para poder someterse a una nueva cirugía en la mandíbula, además, espera que todo salga bien pues confesó que no se mantendrá alejado de la lucha libre pues quiere contribuir a la formación de nuevos talentos y al desarrollo de la lucha libre sin tener que exponer su salud.

"El 1000% Guapo" llegó a ser considerado como una de las máximas figuras de los encordados. Foto: Especial

“Quiero darle gracias a dios porque me estoy rehabilitando y estoy esperando cirugía, estoy en una etapa de mucha concentración, de mucha tranquilidad y de mucha paz, esperando que todo salga bien, que se hagan de forma correcta, para ya no regresar a luchar, sino a dar un poco de lo que me dio la lucha libre formando nuevos talentos”, mencionó Shocker.

Para finalizar, el rector de “La Universidad de los Guapos” reiteró que no se mantendrá alejado del ambiente luchístico y mencionó que su legado puede consultarse en los múltiples videos que hay de sus luchas en plataformas digitales, además, señaló que se mantendrá muy cercano a sus seguidores.

Shocker se lesionó la mandíbula en una pelea ante "Diamante Azul". Foto: Especial

“A la gente que me extraña arriba del cuadrilátero, que vean YouTube, ahí hay muchos videos para que ven quién era el guapo y si quieren tomarse la foto, vayan a donde me presente y con todo gusto estaré ahí”, finalizó Shocker, quien también señaló que su nueva faceta como formador de talento podría darse con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), empresa en la que vivió algunos de sus mejores años.

