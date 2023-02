El "Shocker" todavía era un niño cuando pateó sin piedad al Santo, esta es la historia

Uno de los personajes que marcó la lucha libre mexicana, sin duda alguna es "El Santo", quien gracias a su éxito llegó a protagonizar varias películas en las que hizo gala de sus habilidades sobre el ring, pero lo que pocos saben es que un pequeño niño que estudiaba Karate lo hizo "doblarse" tras patearlo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Shocker reveló que era cierto el rumor que afirma que durante su niñez él conoció al "Enmascarado de Plata", luchador que a pesar de inspirarle temor, un día terminó probando su fuerza, misma que años más tarde lo llevaría a convertirse en un polémico representante de la lucha libre.

De acuerdo con el relato de Shocker, todo ocurrió un día que su papá, que para entonces ya se había retirado de las luchas, acudió a visitar a sus viejos amigos en el cuadrilátero, uno de los cuales le recomendó a Shocker darle una patada a El Santo. Así, después de también ser motivado por su tío y su papá, quien trató de intimidar al ya famoso luchador diciendo que su sobrino había estudiado karate, Shocker finalmente decidió patear a El Santo.

"Como yo practicaba karate, yo me sentía karateca . (El Santo) estaba en la ANDA y me veía y me decía cosas como 'órale chamacho, ¡órale! 'y pues sí me asustaba, entonces mi papá le dice: 'abusado porque es karateca' y que le pongo un patadón en los bajos", relató José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shoker, para "El Minuto que Cambió mi Destino"