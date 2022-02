38 años sin "El Santo": así era el verdadero rostro del "Enmascarado de plata"

El 5 de febrero de 1984, el mundo perdió a uno de los grandes luchadores mexicanos: Rodolfo Guzmán Huerta, un hombre que llegó a la cumbre del éxito gracias a su personaje de "El Santo" y puso el nombre de México en lo más alto de la industria y el deporte.

La identidad de los atletas en la lucha libre es uno de los elementos más importantes a la hora de ganar o perder una batalla y el luchador más famoso de todo México no fue la excepción. "El enmascarado de plata", como también se le conocía se convirtió en un ídolo durante la década de los 70; su imagen no solo fue inspiración para hacer historietas, sino que incluso llegó a hacer grandes producciones que hoy día son consideradas cine de culto, entre ellas: "Santo y Blue Demon contra los monstruos" (1969), "Santo vs. las mujeres vampiro" (1962), "El Santo vs las momias de Guanajuato" (1972) y "Santo en el tesoro de Drácula" (1969).

En toda su carrera "El Santo" jamás perdió su máscara en una pelea y su rostro mantuvo un anonimato casi completo. Tan solo unos días antes de su muerte en febrero de 1984, el luchador participó en el programa "Contrapunto", dirigido por Jacobo Zabludovsky, donde reveló el rostro debajo de la máscara.

Esa no era la primera vez que se atrevía a retirar la cobertura de su rostro, con anterioridad le había mostrado a Guillermo Ochoa su rostro en el programa "Hoy Mismo", pero este no fue visible para los televidentes. Tan solo un año después, el "Enmascarado de Plata" volvió a quitarse la máscara frente a miles de personas en el programa "En Vivo" con Ricardo Rocha.

Sin embargo, fue hasta el programa con Zabludowsky que se tuvo una imagen más o menos clara del verdadero rostro de "El Santo". Tiempo después, el cineasta Guillermo del Toro presentó la exposición "En casa con mis monstruos" donde apareció la credencial de Guzmán Huerta emitida por la Asociación Nacional de Actores, una de las pocas fotografías de rostro completo del actor mexicano.

“La presente credencial acredita al C. Rodolfo Guzmán Huerta ‘El Santo’ como miembro meritorio de la ANDA en todas sus especialidades y de la sección de actores del STPC (Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica) de la RM", se lee en la mítica tarjeta fechada el 17 de marzo de 1965.

