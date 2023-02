Luego de ser despedido, querido exconductor de "Hoy" traiciona a Galilea Montijo y reaparece en Venga La Alegría Fin de Semana

El matutino de TV Azteca, "Venga La Alegría Fin de Semana" se encuentra de nuevo en medio de la polémica, en esta ocasión por haber llevado hasta sus foros y transmisión en vivo a un querido exconductor de "Hoy", lo que supuso un golpe fuerte al programa de Televisa. A pesar de las diferencias, quienes se llevaron la mejor parte fueron los espectadores, quienes no sólo pudieron volver a disfrutar de su carisma, sino que también piden que ya se quede dentro de los conductores.

La decisión de llevar a un exconductor de "Hoy" a las filas del matutino del Ajusco se suma a los drásticos cambios que ha sufrido "Venga La Alegría Fin de Semana", entre ellos la inesperada salida de La Bebeshita, y que ya causaron emoción entre los televidentes quienes no pierden la ilusión de ver a este nuevo rostro en el matutino. A pesar de ello, también se recordó que su aparición en "la competencia" supuso una gran traición a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza o Arath de la Torre, quienes compartieron espacio con él.

La mañana de este domingo Pedro Prieto se convirtió en uno de los invitados del matutino en su edición de fin de semana; sin embargo, su llegada no solo fue con motivo de hablar sobre su vida privada, participar en las dinámicas del programa o presentar algo en específico, sino que fue el invitado de honor. Tanto fue el furor que causó su aparición en las pantallas de todos los mexicanos que en redes pidieron enviarle mensajes de apoyo, ya que estará hasta las 14 horas, hora en la que termina la transmisión.

Cabe recordar que Pedro Prieto es uno de los tantos excompañeros del matutino de Televisa, por lo que su aparición en la competencia ya despertó los rumores de una supuesta traición. Y es que el también actor compartió espacio, chistes y momentos inolvidables junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, así como Natalia Téllez, pues desde 2016 y hasta el 2020 el conductor estuvo al frente del programa donde enamoró a millones con su carisma.

Mientras tanto, la mañana de este domingo, el conductor llegó al foro de "Venga La Alegría Fin de Semana" donde estuvo acompañado por el talento de las bailarinas de "Carmen escuela de Flamenco", quienes lo recibieron con la mejor energía. Por su parte, el resto del elenco se acercaron para darle la bienvenida al programa, mientras él se mantenía agradeciendo.

La emoción de los espectadores por tener de regreso a Pedro Prieto al frente de un matutino no se hizo esperar y en redes no han dudado en pedir que pronto se incorpore a Mati Álvarez, Olga Mariana, Kike Mayagoitia o Esmeralga Ugalde, pues algunos de los comentarios coinciden en que:

"Que se quede para siempre", "me encanto ver a Pedro Prieto en VLA, era el que mejor me caía en el programa Hoy", "me encanta ver a Pedro prieto en el programa urge contratarlo", "que se quede Pedro" y "déjenlo de conductor, todos estamos disfrutando de su carisma".