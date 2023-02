Enrique Bunbury y la fecha del lanzamiento de su nuevo disco de estudio

Fue a finales de febrero de hace dos años cuando Enrique Bunbury le rompió el corazón a sus fans tras comunicarles que abandonaría sus presentaciones debido a los problemas en su garganta que comenzó a padecer desde hace un tiempo. Sin embargo, dejó claro desde entonces que un abanico de posibilidades se le presentaría como: componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía; tal parece que así ocurrió, pues anunció la posible fecha del lanzamiento de un disco que aún carece de nombre.

Fue a través de sus redes sociales que el zaragozano lo dio a entender sin necesidad de escribir más que una serie de números, "05.26.2023" (26 de mayo del 2023), y la fotografía de la grabación del que será el master del material. Es menester mencionar que en noviembre del 2022 mencionó que estaba trabajando en nuevas melodías con Adán Jodorowsky en la producción.

El master del nuevo material de Enrique Bunbury (Foto: IG @bunburyoficial)

Otro de los guiños que Enrique Bunbury le dejó a sus fans de hueso colorado es que tiene por costumbre presentar sus materiales en el mes mencionado. "California Live!", "Posible", "El viaje a ninguna parte" y "Flamingos" son los más claros ejemplos con lo que se espera que eso sea una realidad. Sus seguidores de Instagram estallaron de júbilo con la noticia de inmediato tras la publicación: "Que alegría y ganas de escucharlo!! Y si ya estas recuperad, volverte a verte en directo", "Esta pequeña parte de mi vida se llama: felicidad", "Oleee ¡¡ya llega!! Empezamos cuenta atrás...jo!! se me va a hacer eterno", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Pero las sorpresas no terminan ahí de parte de Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, nombre real del cantante español, ya que para este Día del Amor y la Amistad se hará la preventa del diario poético "Microdosis" donde narra sus experiencias más extrañas y psicodélicas. El material se suma al poemario "Exilio Topanga" el cual fue publicado el 16 de Noviembre 2021.

Enrique Bunbury se alejó de los escenarios por problemas de salud (Foto: IG @bunburyoficial)

¿Cuál fue el problema de salud de Enrique Bunbury?

Enrique Bunbury continuó con su senda de éxitos después de separarse del grupo Héroes del Silencio. Sus fieles fans lo siguieron prácticamente hasta el final del camino, pues aunque va a presentar un nuevo disco, ya no tiene la fuerza para pararse en el escenario y darle a su público toda la energía y potencia de su voz que merecen.

"La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira", escribió el español a través de sus redes sociales.

Enrique Bunbury continuará trabajando en el estudio a pesar de ya no poder cantar en vivo (Foto: IG @josegirl_ig)

"Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí, el público que me entregó su cariño y amor, en los más de mil quinientos conciertos que he ofrecido en mi vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón. En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!", se pudo leer en la misiva que emitió.

¿Por qué se hace llamar Bunbury?

Al ser un hombre relacionado de manera estrecha con la literatura no fue una sorpresa que Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy buscara adaptar su nombre artístico con algo parecido. Al ser un admirador de Oscar Wilde eligió el personaje de Bunbury ficticio de la obra teatral "La importancia de llamarse Ernesto" escrita en 1895.

"La comedia plantea un enredo en torno a la vida secreta de Jack Worthing, quien por un lado, vive tranquilamente en el campo; y por otro, disfruta de una vida bohemia y dispersa en Londres bajo el nombre de su falso hermano menor Ernesto, que inventó solo como pretexto para poder escaparse a la ciudad y divertirse. Su amigo Algernon Moncrieff también comparte esta afición y se ha inventado a un amigo imaginario llamado Bunbury al que tienen que visitar constantemente", se puede leer en el prólogo de Andrés Lezama.

"La importancia de llamarse Ernesto" de Óscar Wilde (Foto: Especial)

