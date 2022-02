"Ha sido un gran viaje": Enrique Bunbury anuncia su retiro de los conciertos

El cantante español Enrique Bunbury le dio una mala noticia a todos sus fans: anunció que abandonará sus presentaciones debido a los problemas de salud que ha presentado en los últimos tiempos.

"Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice".

A través de un comunicado, emitido a través de sus redes sociales, explicó que tiene diversos malestares que le ha costado mucho "localizar y comprender"; sin embargo, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19 estos "se han presentado con más fuerza".

"Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19. El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana".

¿Cuáles son los síntomas que experimenta el cantante?

De acuerdo con el comunicado, Enrique Bunbury experimenta una serie de síntomas desde que sale de su casa y comienza con los viajes de los shows: "La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira".

Cabe destacar que hasta el momento el ex líder de Héroes del Silencio ha acudido con diversos médicos donde le han dado diferentes "nombres y diagnósticos", pero no tienen un diagnóstico certero de lo que tiene.

¿Qué es lo que viene para Enrique Bunbury?

Enrique Bunbury vio como una oportunidad este problema, pues aseguró que se abre para él un "sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos".

"Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí, el público que me entregó su cariño y amor, en los más de mil quinientos conciertos que he ofrecido en mi vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón. En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!", puntualizó.

SIGUE LEYENDO:

Exatlón All Star: Ana Lago rompe en llanto al ELIMINAR a Heber Gallegos

De ser comparado con "El Canelo" a defender Ucrania: la historia del boxeador Vasiliy Lomachenko

Vidas pasadas: Descubre quién fuste y qué aprendiste según tu fecha de nacimiento