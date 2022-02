Exatlón All Star: Ana Lago rompe en llanto al ELIMINAR a Heber Gallegos

Después de fracasar en las competencias de supervivencia, el equipo rojo tuvo que mandar a los tres rendimientos más bajos al Duelo de Eliminación, algo que no les cayó nada bien a los atletas, pues con tantas victorias sobre los azules, sus lazos de amistad se fueron fortaleciendo.

En este caso, Antonio Rosique nombró a los tres sentenciados: Ana Lago, Heliud Pulido y Heber Gallegos. Ya reunidos en la cabaña, prácticamente todo el equipo rompió en llanto al saber que uno de los tres abandonaría el Exatlón All Star. Incluso Zudikey Rodríguez, tomó la palabra para expresarles su cariño y dolor.

¿Qué dijeron los atletas?

Frente a Rosique, uno a uno de los rojos expresaron su sentir en un enfrentamiento entre ellos, quienes en particular se quieren mucho.

Ana Lago: "Llego con sentimientos encontrados. No me quiero ir, nadie se quiere ir. Es complicado porque los considero grandes amigos, les he agarrado muchísimo cariño. Voy a bloquear esto que quiero. Va a ser un momento difícil, pero saldré con la cara en alto sea cual sea el resultado".

Heliud Pulido: Sinceramente es muy difícil para mi este Duelo de Eliminación. Lo que me corresponde a mi es entregarme al 100 por ciento, porque es lo mínimo que se merecen. Quien salga lo hará por la puerta grande. Tenemos que luchar, batirnos, disfrutarnos y reírnos".

Heber Gallegos: "Tocó este escenario. Sí me duele, me pone sentimental, pero es el resultado de no ver concretado las supervivencias. Me causa enojo por estar con ellos".

Fue así como los tres titanes se lanzaron al circuito para evitar salir del programa y "cobrar venganza" de los azules.

Heber Gallegos cae frente a Ana Lago

La victoria pudo saberle a gloria a Ana Lago, quien contra todo pronóstico (y rechazando una vida otorgada por Aristeo Cázares) terminó en llanto, pues eliminó a uno de sus mejores amigos y aunque ya lo sabía, la salida la destrozó. De igual manera Heber y Haliud se abrazaron con mucho sentimiento.

Ana Lago no aguantó llorar por la salida de Heber (Foto: TV Azteca)

Heber "Thunder" Gallegos, quien no pudo aguantar las lágrimas, agradeció las palabras de afecto de sus compañeros y dijo que siempre le ha dedicado sus triunfos a su gente, pero que en esta ocasión le dedicó su esfuerzo a él mismo. Por otro lado, le pidió a su equipo que volaran alto y que estará afuera esperándolos.

