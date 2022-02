Exatlón All Star: Koke "pone en su lugar" a Aristeo Cázares y le da una lección en la Supervivencia

Un domingo más donde los escuadrones de Exatlón All Star se volverán a enfrentar para evitar llegar al Duelo de Eliminación. Sin embargo, durante la semana azules y rojos se han batido en verdaderas batallas donde han dejado el alma en cada uno de los circuitos.

Al ser una edición especial, es normal que los atletas se conozcan y tengan vínculos fuertes de amistad; sin embargo, también existen sus excepciones. En este caso, no es un secreto que Aristeo Cázares no se lleva bien con "Koke" Guerrero y cada vez se no ta más.

En uno de los enfrentamientos, donde los ganadores eligen a sus contrincantes el rojo, quien se ganó la camiseta dorada por su excelente desempeño, solicitó enfrentarse con el azul, pero fue completamente ignorado. Este acto provocó que las cosas se pusieran un poco tensas y más porque los de este último equipo desean echar a uno de los rojos este día.

"Puedo ser yo, si quieres"

Los atletas que entraron al circuito tuvieron la oportunidad de elegir a su rival. La instrucción se llevó a cabo, pero cuando tocó el turno del campeón de la quinta temporada del reality interrumpió el veracruzano para sugerirle que lo seleccionara para hacer un frente a frente.

"Puedo ser yo, si quieres", le dijo Aristeo Cázares, pero "Koke" Guerrero respondió: "Lo siento, Pato (Araujo)". Pero las cosas no quedaron ahí, pues a manera de continuar con la provocación, el joven de 26 años mencionó en tono de burla y aplaudiendo: "Al parecer, Koke no quiso ir contra mi".

Hay que recordar que Aristeo no es muy popular dentro de los fans del programa, pues ha tenido varios momentos polémicos por esa personalidad donde expresa lo que siente sin temor a ser criticado. Uno de los más recordados en esta edición fue cuando le dio consejos a su hermano Ernesto, cuando se encontraba luchando por sobrevivir contra los rojos; lo acusaron de traidor.

Avanzan las carreras y chocan los titanes

En un momento crucial, donde los azules deben sumar puntos, sudaron la gota gorda y entre batalla y batalla el destino juntó a los dos atletas. Sin embargo, tras pasar los obstáculos, "Koke" Guerrero le ganó a Aristeo.

Ya sentado en las gradas, el veracruzano hizo valer su camiseta dorada y pidió que se repitiera la carrera. Antonio Rosique explicó que esto era posible y así fue como ambos volvieron a enfrentarse, pero bien dicen que "más pronto cae un hablador..."; "Koke" volvió a ganar.

