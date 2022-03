Héroes del Silencio: Así fue la vez que César Costa pasó un momento incómodo con Enrique Bunbury | VIDEO

Ahora que Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios bien vale la pena recordar algunas de sus facetas durante su carrera musical, pues por algo es uno de los músicos más reconocidos de España y el mundo. Aunque como solista logro grandes cosas, sin duda fue con Héroes del Silencio que alcanzó fama mundial.

Durante sus años de éxito fue normal que realizaran giras los jóvenes españoles: Juan Valdivia, Pedro Andreu, Joaquín Cardiel, Alan Boguslavsky (desde 1993) y Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, nombre real de Enrique Bunbury. México, fue uno de los países que visitaron con regularidad y donde a la fecha siguen siendo muy queridos incluso después de su separación.

¿Enrique Bunbury y César Costa se cayeron mal?

Durante una de las tantas emisiones del programa de televisión "Un nuevo día", en 1994, conducido por Rebeca de Alba y César Costa, tuvieron al grupo como invitado especial. Sin embargo, en ese tiempo parecía que el vocalista originario de Zaragoza, España, tenía una actitud un tanto arrogante, pues no respondía muy bien durante la entrevista que le hizo el rocanrolero.

Después de interpretar "Entre dos tierras", el también actor le preguntó por el origen del nombre del grupo, pero Enrique repitió la pregunta haciéndose el sorprendido para después dar una respuesta sin sentido:

"Qué por qué nos llamamos así. Pues tiene tan poco sentido como el por qué los molletes", respondió el español. César, advirtiendo su actitud poco amistosa se limitó a lanzar otra pregunta para seguirle el juego, no insistir y evitar un silencio incómodo: "Perfecto, ¿calientes o tibios?"

Incluso, se notó un momento extraño cuando le pidió el micrófono para hacerle una pregunta al guitarrista Juan Valdivia. Esto no fue a propósito, pues se ve que César solicita otro a la producción, pero al no podérselo dar no tuvo otra opción que quitárselo a Enrique, quien hizo una seña con la mano cuando lo soltó.

