Raquel Bigorra envía mensaje a Daniel Bisogno, luego que éste pasó por complicado estado de salud, ¿habrá reconciliación?

Fue desde hace algunos meses que la salud del polémico conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno se comenzó a ver muy afectada, por lo que prendió las alertas entre sus seguidores, amigos y familiares, sin embargo, el comunicador dio una entrevista a su jefa Pati Chapoy explicando, lo que le había sucedido.

Desde entonces, Bisogno ha dado detalles de su estado de salud, pero hace un par de semanas, nuevamente causó preocupación pues algunos medios de comunicación aseguraban que “el muñe” como le dicen de cariño se encontraba muy grave, debido a esto es que quien fuera su mejor amiga y hasta comadre, Raquel Bigorra le envió un mensaje y reveló si es que podría haber una reconciliación.

Te puede interesar:

“Me echaron la culpa de algo que yo no hice”, Raquel Bigorra habla de su pelea con Daniel Bisogno

Así fue la vez que Daniel Bisogno pensó que tenía VIH: "En ese momento me suelto a llorar"

"Hizo su show": Raquel Bigorra habla por primera vez de su pelea con Daniel Bisogno

"Me verán en el hospital constantemente": Daniel Bisogno sobre la enfermedad que padece, alerta a todos en Ventaneando

Foto: Mezcalent

Los famosos rompieron su amistad en 2019

Fue desde el año 2019 cuando uno de los mayores escándalos en la vida de Raquel Bigorra la alcanzó pues nadie se esperaba que se pelearía con Daniel Bisogno quien fuera su mejor amigo, compadre y con quien compartió además de momentos personales, también proyectos en televisión.

Fueron muchos los encabezados que relataron la voraz pelea entre el conductor de Ventaneando y la cubana; esto provocó que ambos se alejaran para siempre provocando en Bigorra un gran dolor, pues perdió a su mejor amigo.

A cuatro años de esta fuerte pelea, la ex participante de La casa de los Famosos México a través de las cámaras de diversos medios de comunicación le envió un mensaje a quien fuera su compadre pues estuvo enterada de su delicado estado de salud.

“Vi por las redes que estuvo muy muy mal y luego cuando supe que estaba mejor, también me alegré por que mira, yo creo que, el cariño no es el mismo definitivamente cuando pasa un tema de estos, hay una ruptura tan grande, cambia el cariño pero eso no cambia que no hay un cariño vivo, pero un buen recuerdo de lo bueno que viví, entonces nunca le desearía que le fuera mal y me da gusto que esté bien”, dijo Raquel Bigorra