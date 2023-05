“Me echaron la culpa de algo que yo no hice”, Raquel Bigorra habla de su pelea con Daniel Bisogno

Fue en el año 2019 cuando una de las parejas de amigos más famosas dentro del gremio artístico se separaron y dieron mucho de qué hablar, nos referimos a Raquel Bigorra y Daniel Bisogno, pues de ser hasta compadres, en aquellos años se dieron con todo y ahora no se pueden ver ni en pintura.

Y es que, Daniel Bisogno acusó a su “comadre” Raquel Bigorra de haberlo vendido ya que en aquel tiempo el conductor de Ventaneando apareció en la portada de dos famosas revistas en donde fue captado en situación romántica con otro hombre, luego de cuatro años de esta fuerte pelea, es la cubana quien rompe el silencio y habla de lo que sucedió.

Raquel Bigorra rompe el silencio

Lo que para la cantante y actriz de origen cubano fue muy doloroso en 2019, ahora en pleno 2023 ya es algo que hasta le provoca risa y asegura que fue todo un show y que la utilizaron de cortina de humo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Raquel Bigorra habló por primera vez del tema que la llevó a alejarse de quien fuera uno de sus mejores amigos, pues la cubana asegura que Daniel Bisogno no supo manejar bien las publicaciones en donde quedó expuesto besándose con otro hombre: “es la fecha y todavía no acepta" (su homosexualidad) y no dice "¿sí y qué?".

Aunque Raquel Bigorra reveló que en su momento sí llegó a platicar con Daniel Bisogno sobre sus preferencias sexuales, éste simplemente se limitó a decirle que no hiciera caso a eso, por lo que , para la cubana no significó nada ya que eso no cambió el gran cariño que le tuvo.

“Yo dije, qué fuerte, él no lo ha aceptado, ni se ha aceptado, está fuerte, pero tampoco te voy a dejar de querer por eso ni me voy a sentir engañada, tú dices lo que tú eres cuando quieres como si nunca lo quieres decir”,dijo Bigorra.

Foto: Especial

Eran grandes amigos

Ella no tuvo la culpa

Aunque en su momento trató de hablar con Bisogno para aclarar la situación y mostrarle el apoyo que tenía no solo de ella sino de su familia tras la publicación de dichas fotografías, ahora, Raquel Bigorra no quiere saber más del conductor de Ventaneando, pues asegura que solo se trató de una cortina de humo que “le echaron el muerto” a ella.

“Me tomó muy desprevenida, fue una bomba, ahora me río, miro hacia atrás y digo ‘qué show’, y fue muy fuerte porque me echaron a mi la culpa algo que yo no hice, que yo no sabía tampoco”, dijo Bigorra

Además, la cubana asegura que Bisogno debe hacerse responsable de lo que fue publicado ya que al ser una figura pública siempre llamará la atención en cualquier lugar en donde se encuentre, pues además también el conductor es alguien que llama mucho la atención debido a su gran altura.

“Una persona como Daniel, que mide dos metros, si tú no quieres que sepan cuál es tu preferencias sexual, si no quieres que te agarren dándote un beso con un muchacho, cómo vas a ir a una discoteca pública que está repleta de gente, y te vas a besar con un muchacho”, comentó Raquel Bigorra

Finalmente, Raquel Bigorra aseguró que ahora ya no busca tener una reconciliación con quien fuera su mejor amigo y compadre, pues incluso recuerda que Bisogno trató de destruir su familia.