La famosa conductora de televisión, Raquel Bigorra se robó todos los reflectores en una de las recientes transmisiones de La Casa de los Famosos México después de romper el silencio y hablar por primera vez del escándalo que tuvo con el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno.

Frente a las cámaras del reality show, la exconductora de Venga La Alegría decidió sincerarse con todos sus compañeros para recordar uno de los episodios más oscuros que ha tenido en su carrera en México y que la involucró directamente con la mayoría de los conductores del programa de espectáculos.

Poncho de Nigris, uno de los habitantes más polémicos en La Casa de los Famosos México, cuestionó a Raquel Bigorra sobre su relación con Daniel Bisogno, pues tenía entendido que eran novios. Fue en ese momento en donde la modelo decidió hablar por primera vez de el pleito que tuvieron.

Severamente conmovida, Raquel Bigorra recordó que era comadre de Daniel Bisogno, pero todo se terminó después de que él la acusara de vender su vida íntima para una famosa revista de la farándula. Fue en ese momento en donde se quebró toda su relación.

"Éramos compadres, hizo su show en lugar de aceptar algo, pero no me eches la culpa a mi de las decisiones. Me estuvieron dando por un mes. Dijeron cosas que no fueron ciertas, no lo vendí, ni lo traicioné", dijo la famosa.