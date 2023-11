Pepe Aguilar habría bloqueado la carrera del exnovio de Ángela Aguilar

Después de que se viera involucrado en un escándalo tras tener una relación sentimental con Ángela Aguilar, Gussy Lau reapareció en medios de comunicación, pues recientemente ofreció una entrevista a una revista de espectáculos a la que dio a conocer qué es lo que pasó tras la polémica. En sus declaraciones, el músico dejó ver que el papá de la artista, Pepe Aguilar, bloqueó su carrera, por lo que ahora espera que termine su contrato.

Este lunes 13 de noviembre, la revista TvyNovelas publicó una entrevista que le hizo al músico, de 35 años, quien causó controversia por su noviazgo con la intérprete de "En Realidad" debido que le llevaba 15 años de edad. El compositor de regional mexicano admitió que la relación con la Dinastía Aguilar cambió después de que se filtraran las fotos de él y Ángela, ya que tuvo algunas diferencias con el papá de la artista.

Gussy Lau lanzaría un disco IG @gussylau

Pepe Aguilar bloqueó la carrera de Gussy Lau

René Humberto Lau Ibarra, verdadero nombre del también cantante, destacó que estaba por sacar un disco cuando el escándalo con Ángela Aguilar se suscitó, sin embargo, el intérprete de "Por mujeres como tú" estalló en furia y bloqueó la salida de aquel proyecto argumentando abuso de confianza. Sin embargo, el artista mostró que no le tiene ningún rencor a Pepe: “Es su papá; yo también trato de ponerme en su lugar”.

Gussy Lau aseguró que tras la polémica con la cantante, de ahora 20 años, siguió desempeñándose en la música y de la mano de Machin Récords, sello discográfico de Pepe Aguilar, esperando que la tensión disminuyera y que todo se calmara. “Básicamente me he enfocado en seguir trabajando, dejar que el tiempo pasara y todo se aclarara”, destacó el músico que ha ganado algunos Grammys por sus canciones.

Pepe Aguilar bloqueo el lanzamiento del disco de Gussy Lau Foto: Archivo

Gussy Lau planea dejar a la Dinastía Aguilar

El compositor destacó que aún tiene un contrato vigente con el sello de Pepe Aguilar, sin embargo, está en espera de que el próximo año venza para que él pueda continuar con su carrera artística. “Continúa el contrato con la familia Aguilar; vence, si no me equivoco, en mayo del año que viene. Básicamente me he enfocado en seguir trabajando”, insistió el cantautor, que ha mostrado su aprecio por la oportunidad que le dio la familia.

“Las cosas pasan por algo y no me quiero fijar en el pasado. Siento que, si sigues arrastrando eso, no avanzas, te pesa mucho la espalda; mejor agradecer lo que viene, y las personas que quieran trabajar conmigo, yo encantado”, finalizó Gussy Lau, que quiere continuar colaborando con diferentes artistas del género del regional mexicano.