No lo hizo por fama: Gussy Lau rompe el silencio y habla sobre su verdadera relación con Ángela Aguilar

Han pasado meses después de que se filtrara un video en el que aparecen el compositor Gussy Lau y la cantante Ángela Aguilar, a raíz de eso nada volvió a ser igual, pues muchas personas se han centrado en lo que dejó la presunta expareja, que después del escándalo ya no siguió con la relación que habían empezado.

No pasó mucho tiempo para que Ángela Aguilar diera la cara sus fanáticos y expresara que estaba muy desconcertada por lo que sucedía, dijo que se sentía violentada y que no le parecía justo que se metieran con su vida privada, ya que en todo momento ella ha enfocado su carrera a al trabajo que hace en el escenario y en los estudios de grabación.

Después de eso las estrellas no volvieron a aparecer juntas y se presume todo entre ellos terminó, aunque recientemente salieron algunos proyectos musicales en los que previamente habían trabajado, uno de ellos es el tema “Qué agonía” que forma parte del disco de Yuridia, la letra fue compuesta por la expareja y Pepe Aguilar, y ahora se posiciona entre los primeros lugares de las listas de regional.

Además, Gussy Lau y Ángela Aguilar recientemente estuvieron nominados en los Latin Grammy 2022 a “Mejor canción de regional mexicano” por el tema “Ahí donde me ven”, aunque no se llevaron el premio, ambos estuvieron en la ceremonia, aunque no fueron captados juntos.

Por su parte el creador musical también habló de lo que ha pasado después del suceso y aseguró que antes de estar en boca de todos junto a la “Princesa del regional mexicano", él ya era famoso por los años de trabajo que lo respaldan al lado de importantes intérpretes como Nodal o el mismo Pepe Aguilar.

Lleva cuatro nominaciones a los Latin Grammy. IG/gussylau

“No tiene importancia para mí eso. Yo ya era exitoso con mis canciones antes de que muchos me conocieran, entonces no presto mucha atención, me da igual. Esta es mi cuarta nominación en los últimos tres años, encantado de conocer nuevos talentos con los que puedo trabajar”, según información de Venga la Alegría.

¿Qué dice Ángela Aguilar?

“Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás (…) Aquí es una situación donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma y yo no salgo a defender a nadie yo salgo a aclarar las cosas", dijo la estrella a Jorge Ramos en una entrevista para Univisión.

Seguir leyendo

La dura reflexión de Ángela Aguilar sobre las acarameladas fotografías con Gussy Lau