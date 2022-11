VIDEO: estrenan icónico dueto de Ángela Aguilar con Juan Gabriel “El divo de Juárez”

Poco a poco se han ido destapando los videos que visten las producciones de “Los Dúo 3”, el disco que dejó grabado el fallecido cantante Juan Gabriel y en el que llevó a cabo varios duetos junto a grandes intérpretes, una de ellas es la “Princesa de la música ranchera”, Ángela Aguilar.

“Los Dúo 3” incluye la colaboración entre Juan Gabriel y Ángela Aguilar en la canción “Nada más decídete”, el video está compuesto por imágenes de “el divo de Juárez” mismas que recolectaron de otros proyectos en los que aparece en algún estudio de grabación, mientras que la joven cantante también hizo su parte de las imágenes desde el lugar en el que llevó a cabo las voces para el sencillo.

“Nada más decídete” fue producido por Gustavo Farías, está disponible desde los canales oficiales de Juan Gabriel en sus plataformas digitales, desde que fue lanzado ha empezado a sumar reacciones, visualizaciones y cometarios en donde alagan la inclusión de la estrella de 19 años, ya que los mismos fanáticos del intérprete de “Abrázame muy fuerte” y “Querida” han descrito a la hija de Pepe Aguilar como una de las promesas del regional mexicano.

En “Los Dúo 3” también se incluyen colaboraciones con Pepe Aguilar, Gloria Trevi, Banda El Recodo, La India, Anahí, Mon Laferte, Eslabón Armado y La Adictiva por mencionar algunos. Mientras que en su edición uno y dos, hay fusiones con Espinoza Paz, Julión Álvarez y Natalia Lafourcade por recordar los más populares.

“Si decides tú vivir conmigo siempre

Pues yo estoy en la mejor disposición

A partir de este momento si tú quieres

Sin ponerte yo ninguna condición

Eso es lo que yo quiero, ay alma mía

Pero tú no te decides hoy aún

No te fijes en la gente y lo que digan

Quien realmente a mí me importa eres tú”, dicen al principio de “Nada más decídete”, tema que salió a la luz por primera vez en 1983, es una composición de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel.