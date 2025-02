Karely Ruiz anuncia el nacimiento de Madisson, su primera hija: VIDEO

La reconocida influencer Karely Ruiz compartió con sus seguidores una de las noticias más emocionantes de su vida: el nacimiento de su primera hija, Madisson, este 2 de febrero. A través de sus redes sociales, la regiomontana anunció este gran acontecimiento que ha llenado de alegría su hogar y el corazón de sus seguidores. Aunque aún no se han revelado detalles como el peso o la talla de la recién nacida, se sabe que ambas están en perfecto estado de salud.

Días antes del parto, Karely confesó sentirse nerviosa pero profundamente emocionada ante la llegada de su bebé. Ahora, la famosa influencer disfruta plenamente de esta nueva etapa, mostrando un lado más tierno y maternal, algo que ha encantado a su amplia audiencia. La llegada de Madisson marca un momento trascendental en la vida de Karely, quien se ha convertido en un ejemplo de amor y dedicación para muchos.

Karely Ruiz se preparó para la llegada de Madisson

El pasado 15 de enero, Karely compartió en su cuenta de TikTok una serie de videos que documentan sus preparativos para la llegada de Madisson. Acompañada de su esposo, la influencer fue vista comprando los últimos artículos necesarios para recibir a su pequeña. Entre los productos adquiridos se encontraban pañales, cremas, pomadas para evitar rozaduras y otros productos esenciales para el cuidado de un recién nacido.

Además, Karely también se aseguró de adquirir productos necesarios para su propio bienestar durante el periodo de cuarentena. En sus publicaciones, mencionó que el hospital donde dio a luz le proporcionó una lista de artículos que serían indispensables tanto para ella como para su bebé.

Así anunció su embarazo

Fue en agosto de 2024 cuando Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba esperando a su primera hija. En una elegante sesión fotográfica, la influencer lució un vestido dorado ajustado que destacaba su baby bump de tres meses. La imagen, cargada de emoción, vino acompañada de un mensaje lleno de amor y esperanza.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios se me cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, expresó Karely en su emotiva publicación. Estas palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes no tardaron en mostrarle su apoyo y cariño.

