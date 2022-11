La dura reflexión de Ángela Aguilar sobre las acarameladas fotografías con Gussy Lau

Aunque ya pasaron cuatro meses de la viralización de las fotografías de Gussy Lau y Ángela Aguilar dándose un beso, los artistas continúan envueltos en el escándalo. El compositor rompió el silencio sobre los problemas que enfrentó cuando se difundieron dichas selfies, no solo con su entonces novia, también con sus seres queridos.

Las muestras de cariño capturadas en fotografía no fue lo único que llamó la atención de los usuarios de redes sociales y público general en aquel momento, también la diferencia de aproximadamente 15 años que existe entre Ángela Aguilar y su colega, algo que Gussy Lau normalizó por su entorno familiar.

Estos entredichos no fue todo, ya que Gussy Lau aclaró que no tomará acciones legales contra quien resulte responsable de la filtración porque todavía desconoce quién lo hizo. Sin embargo, tras lo ocurrido optó por limitar a su círculo cercano porque alguien traicionó su confianza. “Lo que pasó es que reduje mucho mi círculo, muchísimo, esa fue la única acción que tomé porque no eran muchos, eran literal muy cercanos, entonces no saber a quién, todo mundo te va a decir que no, ya no sabes en quién confiar”, comentó.

Ángela Aguilar no se quedó cayada y al igual que Gussy Lau volvió a manifestarse sobre lo ocurrido. "Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás", dijo a Jorge Ramos, periodista de Univision.

Ángela Aguilar se manifestó sobre lo ocurrido. Fuente: Instagram.

Quien también se expresó fue, el padre de la artista, Pepe Aguilar, quien apoya en todo a Ángela , aseguró que "todos aprendimos de esta situación"; además, como siempre procuraron afrontar y resolver la situación "en familia". Sin embargo, deja claro que cada uno debe ser responsable de las decisiones que toma. "Aquí es una situación donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma y yo no salgo a defender a nadie yo salgo a aclarar las cosas", sentenció.