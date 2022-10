Gussy Lau habla del intento de desprestigió que le hizo Christian Nodal al acusarlo de no haber escrito esta canción

Después que se destapara la relación entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, el compositor empezó a tener más protagonismo en la industria musical, ya que fue quien habló del romance con la cantante y también del trabajo ha desarrollado dentro del mundo regional mexicano.

Uno de los famosos con los que ha llevado a cabo proyectos es con el sonorense Christian Nodal, con quien asegura haber estado en la composición del tema “No te contaron mal” que fue lanzada en 2019. Fue el mismo cantante quien mencionó en una de las transmisiones que hizo en vivo que no era verdad y que el originario de Sinaloa no tuvo nada que ver en la premiada melodía.

Ahora y después de guardar silencio por mucho tiempo Gussy Lau explicó su versión en una entrevista con Inés Moreno, ahí dijo que Nodal estaba equivocado al decir que el Latin Grammy que recibió por el tema “No te contaron mal” era erróneo, pues recordó el día en el que se llevó a cabo la letra de ese éxito.

Gussy Lau estuvo relacionado con Ángela Aguilar. FB/latinGrammy

¿Qué dijo Nodal?

Una de las cosas que mencionó el joven de 23 años es que, aunque aprecia y considera que Gussy Lau es un gran compositor, y que ya ha hecho cosa con él y con Edgar Barrera, nunca compuso “No te contaron mal”, declaró en una ocasión Nodal.

“Al Gussy yo le dije ‘bro, yo te di muchas canciones de las que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des mi parte, yo también estoy metiendo el corazón con esa canción y se pusieron mamones y todo, me costó mucho. Pero es la realidad”, añadió la ex pareja de Belinda.

Mientras que en su declaración Gussy Lau, quien es compositor de más de 65 temas, de los cuales dos le valieron premios Latin Grammy, según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), aclaró que el día en que surgió la pieza que se disputan siempre estuvieron él, Nodal y Edgar Barrera juntos.

“Cuando comenzamos a componer esa canción, la idea nace creo que de Edgar o de Christian, mía no, no voy a decir que fue mi idea porque no fue mi idea y, a mi no me gustaba,” aclaró el joven que estuvo relacionado durante los primeros meses del 2022 con la estrella de regional mexicano Ángela Aguilar.

Seguir leyendo

VIDEO | Christian Nodal confiesa la verdadera razón por la que se llenó de tatuajes el cuerpo y la cara