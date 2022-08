Leonardo Aguilar y Gussy Lau escribieron esta canción que hicieron a dueto Pepe e "Intocable" | VIDEO

Como parte del disco “A la medida”, Pepe Aguilar promociona su nuevo sencillo titulado “No me hablen del amor”, esta vez el charro aprovechó para hacer algo diferente y compartir su voz con la de Intocable, ambos hacen de la canción uno de los temas más icónicos de la producción.

Ricky Muñoz, vocalista de Intocable y Pepe Aguilar platicaron en un Live en Instagram con sus fanáticos sobre los detalles de la canción y una de las cosas que más llamó la atención de los espectadores de la transmisión en vivo fue que revelaron quienes son los autores de dicha pieza.

Leonardo Aguilar, hijo de Pepe y Gussy Lau quien hace unos meses fue vinculado con Ángela Aguilar son los creadores del sencillo que está disponible en plataformas de música y video en Internet.

“Esta es una canción que escribieron Leonado mi hijo y Gussy Lau en un tiempo en el que estaban componiendo muchas canciones, salieron en esa camada varias canciones y esta desde que la escuche me la imaginé primero en otro ritmo”, describió Pepe y señaló que era originalmente con toques de bolero.

Otra de las cosas que informaron las estrellas gruperas es que fue un placer para ambos hacer un proyecto juntos. “Yo encantado de hacer algo con Grupo Intocable que la verdad mis respetos de toda la vida, Intocable ha sido un parteaguas en la música y en el género que ellos tocan, una bara muy alta que dejan siempre con cada disco, lo digo de corazón no de los dientes para afuera”, mencionó Pepe Aguilar quien agregó que el video ya está disponible en YouTube.

“A mí no me hablen de amor

No estoy muy capacitado

Les aseguro que yo

Soy el menos indicado

No es secreto que vengo sufriendo desde hace un buen tiempo

El amor es un tema complejo y yo no lo entiendo

A mí no me hablen de amor

Que de eso yo no sé nada

Alguna vez lo intenté

Y me fue de la fregada”, dice parte del coro de la melodía.