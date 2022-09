Ángela Aguilar y Gussy Lau podrían reencontrarse en este importante evento

Ángela Aguilar y Gussy Lau protagonizaron uno de los romances más breves y mediáticos de la farándula, el cual terminó más que mal debido a la filtración de algunas fotos que resultaron comprometedoras para “La Princesa del Regional Mexicano”, quien aseguró, se manchó su imagen, no obstante, a casi medio año del escándalo, todo parece indicar que la cantante y el compositor podrían a volver a verse las caras gracias a un evento de suma importancia para la industria, por lo que en esta nota te diremos todo sobre este esperado reencuentro.

Fue a principios del pasado mes de abril cuando se filtraron las fotografías que destaparon el romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, no obstante, dichas imágenes, también desataron todo un escándalo principalmente por la diferencia de edades ya que el compositor es mayor que la cantante por 15 años y por ello la polémica se hizo mayúscula. Tras todo el revuelo que se armó, Ángela salió a defenderse y dijo sentirse vulnerada por todo lo que se había dicho sobre ella por lo que su imagen había quedado manchada y aunque no lo dijo de manera explícita dio por terminada su relación con el reconocido autor.

Ángela Aguilar y Gussy Lau tuvieron un romance más que breve. Foto: Especial

Desde ese entonces, Ángela Aguilar y Gussy Lau no se han visto las caras, por lo menos de manera pública, incluso, Pepe Aguilar dijo que no sabía cuál sería el futuro del compositor con el que había estado colaborando desde hace un par de años atrás, no obstante, aseguró que el joven sinaloense tendría éxito donde estuviera porque es muy talentoso, lo cual fue interpretado como un despido de su compañía discográfica, no obstante, el destino y el propio talento de la ex pareja los haría reencontrarse muy pronto de manera pública en un evento de suma importancia para la industria musical.

¿Cómo y cuándo sería el reencuentro de Ángela Aguilar y Gussy Lau?

Hace apenas unas horas, La Academia Latina de Grabación dio a conocer la lista de nominados para los Premios Grammy 2022 y Ángela Aguilar cuenta con dos nominaciones, la primera de ellas en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera/Regional" gracias a disco “Mexicana Enamorada” y la segunda es a “Mejor Canción Regional Mexicana” por “Ahí donde me ven”, la cual es una composición de Gussy Lau, su expareja sentimental.

El talento de la ex pareja los volverá a reunir. Foto: Especial

Tras el anuncio de su nominación a los Latin Grammy, la ex pareja se mostró más que emocionada pues en el caso de Ángela Aguilar representa la primera oportunidad de ganar su primer premio de esta índole, mientras que en el caso de Gussy Lau sería su tercera distinción. Cabe mencionar que tanto la hija de Pepe Aguilar como el compositor, cuyo nombre real es René Humberto Lau Ibarra, sí se mencionaron en redes sociales, sin embargo, todo fue muy lineal y estrictamente laboral.

La ceremonia de la entrega de los Latin Grammy se realizará el próximo jueves 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) y el posible reencuentro entre Ángela Aguilar y Gussy Lau ya ha comenzado a causar una gran expectativa.

