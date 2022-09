Ángela Aguilar: así evolucionó su voz de debutar con Pepe Aguilar a reina del regional mexicano

Ángela Aguilar, la hija más pequeña de Pepe Aguilar y heredera de Flor Silvestre, ha incrementado su fama en los últimos años. Su impactante voz, acompañada de un espectáculo sin fronteras y una moda tan característica que la ha vuelto un referente del tema,la mantienen en el cariño del público.

El talento en su familia no es algo nuevo. Sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar triunfaron ampliamente en la época dorada del cine mexicano, inciando así una de las grandes dinastías de la música regional en México.

La familia de Ángela Aguilar la ha apoyado desde niña con su sueño de canta

Con tan solo 3 años, Ángela Aguilar debutaba al lado de su padre en los escenarios y desde entonces su carrera no se ha alejado de ellos."Yo era muy pequeña y mi papá nos subió al escenario de la nada, aunque no dijimos nada", contó. "mi papá me puso el pequeño micrófono y canté una parte de la canción, que es, 'Si vieras'. Fue un momento muy loco para mí. y es gracioso porque ese momento fue capturado"

Para cuando tenía 15 años, la joven ya era nominada en los Grammy 2019 y un año después estuvo contemplada en los Latin Grammys donde realizó una de sus grandes interpretaciones en vivo: "La Llorona".

De acuerdo con su biografía oficial, Ángela atribuye gran parte de su éxito a la guía de su familia durante los años. “Mi abuela me dijo una vez que cada canción es una historia y tienes que contarla como tal”, señaló.

Pese a su enorme gusto por la música mexicana, la familia Aguilar estaba en Los Ángeles cuando ella nació. Durante su adolescencia temprana, Ángela mostró ser sobresaliente en sus estudios,especialmente en el álgebra, y solía escuchar tanto artistas en inglés como en español. Su repertorio se componía de cantantes como Rocío Durcal, Bruno Mars, Lady Gaga y Queen,por mencionar algunos.

Desde su primer disco "Primero Soy Mexicana", las canciones de Ángela Aguilarse han convertido en sinónimo de éxito, al igual que sus colaboraciones con grandes artistas como Christian Nodal, Ana Bárbara,entre otros.

Hoy en día, la hija más joven de Pepe Aguilar ha ganado diversos premios por su música y asegura que su familia es "la mayor bendición que nunca da por sentada".

