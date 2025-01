Jim Harbaugh, head coach de Los Angeles Chargers, se someterá a cirugía de cadera

Jim Harbaugh, entrenador en jefe de Los Ángeles Chargers, está listo para comenzar a trabajar junto al gerente general Joe Hortiz en la planificación de la próxima temporada. Sin embargo, sus planes tendrán una breve pausa mientras se somete a dos procedimientos médicos programados.

El miércoles, en sus declaraciones de fin de temporada, Harbaugh reveló que se someterá próximamente a una ablación para tratar una arritmia cardíaca y a una cirugía de reemplazo de cadera.

El entrenador de 61 años ha estado lidiando con la arritmia durante años y experimentó un episodio durante la primera mitad del partido contra los Denver Broncos, el 13 de octubre. Durante ese encuentro, los Chargers ganaron 23-16, pero Harbaugh tuvo que retirarse temporalmente de la línea de banda en el primer cuarto debido a un malestar.

Tras ingresar a la carpa médica, se le practicó un electrocardiograma, se le administró suero intravenoso y recibió magnesio. Afortunadamente, el electrocardiograma mostró que su corazón había vuelto a su ritmo normal, lo que permitió su regreso al campo.

Jim Harbaugh también sufrió problemas con su cadera, lo que lo obligó a caminar con cojera Foto: AP

¿Cuál es el estado de salud de Jim Harbaugh?

Harbaugh explicó que la arritmia, conocida como aletreo auricular, le ha causado problemas durante años, ya que esta condición puede hacer que el corazón lata de manera irregular y excesivamente rápida. Después del incidente, el entrenador consultó a un cardiólogo y usó un monitor cardíaco durante dos semanas, además de tomar anticoagulantes. Esta será su tercera ablación cardíaca; la primera ocurrió en 1999, cuando aún era jugador, y la segunda en 2012.

La ablación cardíaca es un procedimiento en el que se utilizan pequeñas quemaduras o congelaciones para eliminar áreas del corazón que causan los ritmos irregulares. Este tratamiento deja pequeñas cicatrices en el tejido cardíaco y ayuda a prevenir episodios futuros de arritmia.

A lo largo de la temporada, Jim Harbaugh también sufrió problemas con su cadera, lo que lo obligó a caminar con cojera, especialmente al desplazarse entre la línea de banda y el vestuario.

A pesar de los desafíos médicos, Jim Harbaugh se mostró optimista sobre el futuro del equipo. Tras una destacada campaña en la que los Chargers mejoraron su récord con una marca de 11-7, el entrenador se centrará en reforzar la plantilla para la próxima temporada junto a Hortiz. A pesar de la derrota sufrida en la ronda de comodines el pasado sábado en Houston, Harbaugh no dudó en elogiar el desempeño de sus jugadores.

“Realmente sentí que entrando en ese torneo éramos tan buenos como los mejores equipos en los playoffs. Ese día no fuimos el mejor equipo. No jugamos un fútbol americano complementario y no estuvimos a nuestro mejor nivel cuando más se necesitaba. Ésa es mi responsabilidad”, comentó Harbaugh.

Sigue leyendo:

Así se preparan los Detroit Lions para enfrentar a los Washington Commanders

Kansas City Chiefs podría asegurar el tricampeonato HISTÓRICO en la NFL: estas son las claves para Patrick Mahomes